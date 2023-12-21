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Украинские боевики обстреляли троллейбусное депо в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли троллейбусное депо в Ворошиловском районе Донецка. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, имеются поврежденные и полностью уничтоженные троллейбусы. Также пострадали контактная сеть, здание диспетчерской», — написал он.

По данным «Известий», в результате случившегося повреждено более 10 троллейбусов в депо.

Между тем в ночь на 21 декабря корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов сообщил, что украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка, выпустив ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Как уточнялось, в результате обстрела был зафиксирован прилет по республиканскому травматологическому центру города. По словам журналиста, снаряд разорвался буквально в 5 метрах от входа в приемное отделение. Замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий назвал бесчеловечными совершаемые обстрелы медицинских организаций со стороны ВСУ. Кроме того, Плутницкий отметил, что «охота на [российских] медицинских работников» украинскими военными не прекращается.

20 декабря Кулемзин сообщил, что мирный житель получил ранение при сбросе вооруженными формированиями Украины (ВФУ) боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Кировском районе города.

Накануне, 19 декабря, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в результате обстрела Донецка за день ранения получили 15 человек. Также глава республики сообщил о повреждении 21 дома и восьми объектов гражданской инфраструктуры.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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