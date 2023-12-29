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Telegraph сочла бегство ВСУ из Марьинки ударом по поддержке Украины

Telegraph: бегство ВСУ из Марьинки стало ударом по западной поддержке Украины
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Марьинки Донецкой Народной Республики (ДНР) стало еще одним ударом по международной поддержке Киева, написал 28 декабря отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для газеты Telegraph.

«Еще один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет еще хуже», — поделился он прогнозом.

Поддержка западных стран уже значительно снизилась из-за внутренних разногласий в них, влияет на помощь Украине война Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС, напомнил он. Боевые провалы украинских националистов еще сильнее ухудшат перспективы Украины на хороший исход в конфликте.

«Следующий год будет определяющим в Европе <…>. Вероятно, он включит в себя новые победы России на Украине», — заключил он, уточняет «Газета.Ru».

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Марьинки. В соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего ВС РФ, государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются на передовой.

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий.

Взяли и сделали: как освобождение Марьинки повлияет на ход СВО
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Президент заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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