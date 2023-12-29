Глава Генштаба ВС РФ Герасимов вручил освободителям Марьинки госнаграды на передовой

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Марьинки. Минобороны РФ 29 декабря показало вручение наград за мужество и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта.

Генерал Герасимов провел церемонию награждения орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевскими крестами IV степени и памятными подарками отличившихся военнослужащих. Он поздравил бойцов с высокими наградами, поблагодарил за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.

«Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды. За то, что выполнили своевременно поставленную задачу, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой», — сказал генерал армии Герасимов.

В соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего ВС РФ, государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются на передовой.

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий.

Президент заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам (ВС) РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

Политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные формирования Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии.

С начала лета 2023 года российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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