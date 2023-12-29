Военнослужащие ЦВО показали подготовку блиндажей к новогоднему празднику

Военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении приступили к подготовке мест проживания в прифронтовой зоне и на линии боевого соприкосновения к празднованию Нового года и Рождества. Минобороны РФ 29 декабря показало, как украшают блиндажи и цеха рембата.

«Перед Новым годом украшаем свое жилье, свой блиндаж, чтобы бойцы чувствовали себя как дома, в домашней обстановке. Чтобы почувствовали праздничное настроение», — рассказал командир отделения с позывным Тополь.

Бойцы группировки украсили блиндажи и землянки праздничными гирляндами, установили елки, развесили полученные от школьников и студентов праздничные открытки и поздравительные письма.

«Перед Новым годом просматриваем рисунки и письма детей со всей страны. Столько души в этих рисунках, что сердце замирает. Как дома побывали», — поделился военнослужащий ремонтного подразделения ЦВО с позывным Вокалист.

В командовании группировки войск ЦВО в зоне проведения спецоперации уточнили, что создание праздничной атмосферы в зоне боевых действий позволяет военнослужащим немного расслабиться, почувствовать себя как дома, что существенно повышает морально-психологическое состояние и способность выполнять боевые задачи в различных условиях.

28 декабря военные повара на запорожском направлении СВО рассказали, как к Новому году готовят праздничное меню для военнослужащих. Также Минобороны всем бойцам в зоне спецоперации выдало специальные подарочные наборы.

29 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как работают танковые подразделения — главная военная мощь Вооруженных сил РФ на южнодонецком направлении. В день у танкистов бывает минимум по одному боевому выезду. Их задача — помочь нашей пехоте закрепиться на южных рубежах Урожайного и продвинуться в районе Новодонецкого.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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