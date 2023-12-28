Военный повар рассказал о новогоднем меню для российских бойцов в зоне СВО

Военные повара к Новому году готовят праздничное меню для военнослужащих на запорожском направлении СВО. Также Минобороны РФ всем бойцам в зоне спецоперации выдало специальные подарочные наборы. О гастрономической подготовке к празднику военное ведомство 28 декабря показало небольшой сюжет.

Военные повара мотострелкового полка на запорожском направлении начали разработку праздничного меню для военнослужащих в преддверии Нового года. Все продукты были получены на продовольственных складах соединений и воинских частей и прошли все необходимые проверки.

«По войсковой меню-раскладке на ужин у нас будет жаркое из свежего картофеля с мясом индейки. Праздничное блюдо. Дополнительно на праздник используется улучшенный ассортимент войскового пайка: соленья, бутерброды с печеночным паштетом, зеленый горошек, сыр. Ассортимент продовольствия очень широкий, бойцы у нас всегда сыты. Готовим вкусно, питательно, восполняем силы бойцов.», — рассказал повар Александр.

Он добавил, что каждому бойцу в преддверии Нового года был направлен подарок — коробка с поздравительной открыткой, сладостями (шоколадный батончик, сгущенное молоко, джем), продуктами (кофе, чай, плавленый сыр, печень трески, ветчина и другое).

По словам водителя взвода обеспечения мотострелкового полка с позывным Татарин, на позиции они находятся год и месяц и уже привыкли к окопной жизни. Родственники, семья присылают новогодние украшения, подарки, радуют бойцов.

«В быту мы можем себя побаловать не только конфетами и мандаринами, но и приготовить что-то вкусное. Новогоднее настроение, конечно, имеется. Единственное, здесь снега нет, его не хватает. Бывает иногда, но быстро тает. Зато украшения, которые у нас тут есть, напоминают о Новом годе», — рассказал Татарин, выразив надежду на то, что следующий новогодний праздник он и сослуживцы встретят дома, с семьями, детьми.

Новогодние украшения для мест расположения и проживания военнослужащих прислали родные и близкие, а также неравнодушные жители всей страны. По линии Минобороны на каждое подразделение были выданы искусственные новогодние ели различных размеров, уточнили в оборонном ведомстве.

22 октября корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал быт российских бойцов под Клещеевкой. На кадрах можно увидеть и почувствовать довольно спокойную обстановку внутри, несмотря на то, что на фоне поодаль раздаются взрывы. Бойцы отмечают, что здесь в перерывах между атаками они отдыхают, слушая музыку и читая письма школьников, отправленные на передовую.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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