«Известия» показали быт российских бойцов под Клещеевкой

Российские военнослужащие продолжают вести активные действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки, а в перерывах — отдыхают, читая письма детей и слушая музыку. О том, как ведут быт бойцы на передовой, рассказал военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Опасность, кстати, в этих местах в том, что ВСУ не жалеют снарядов. Даже если ты идешь один, могут выпустить кассетный боеприпас», — отметил журналист.

Военнослужащий ВС РФ с позывным Сова отвел съемочную группу в блиндаж. На кадрах можно увидеть и почувствовать довольно спокойную обстановку внутри, несмотря на то, что на фоне поодаль раздаются взрывы. Бойцы отмечают, что здесь в перерывах между атаками они отдыхают, слушая музыку и читая письма школьников, отправленные на передовую.

«Можно посидеть, почитать письма. Оно как-то на душе спокойнее становится. У меня самого ребенок, шесть лет. Думаю, а может и моя скоро напишет. Будет писать также хорошо», — поделился связист с позывным Попович.

Он отметил также, что такие письма восстанавливают силы и поднимают боевой дух товарищей.

«Дорогой солдат. Я знаю, как вам тяжело. Но мы должны их победить, я знаю, что у вас всё получится. И я желаю вам здоровья и смелости», — говорится в письме школьника Кирилла.

Ранее 22 октября Минобороны РФ показало, как расчет противотанкового ракетного комплекса Южной группировки войск уничтожил пехоту ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого, 19 октября, артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона» тульских десантников уничтожили живую силу и боевую технику ВСУ на артемовском направлении в районе Клещеевки. Экипажи самоходных орудий «Нона» совершили марш на огневые позиции и после прицеливания поразили опорные пункты, уничтожив засевших там украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».