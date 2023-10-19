Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона» тульских десантников ведут боевую работу по уничтожению живой силы и боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в районе Клещеевки. Минобороны России 19 октября показало работу артиллерийских подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ) по уничтожению вражеского опорпункта.

В ходе разведывательно-поисковых действий разведчики-десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были переданы на пункт управления артиллерией.

Экипажи самоходных орудий «Нона» совершили марш на огневые позиции и после прицеливания поразили опорные пункты, уничтожив засевших там украинских боевиков. Ликвидировав выявленные объекты ВСУ, экипажи сменяют позиции для выполнения новых задач, пояснили в Минобороны.

«В районе Клещеевки идут бои. Поддерживаем огнем артиллерии, работаем точечно с корректировкой и преимущественно с БПЛА. Уничтожаем опорные пункты, окопы, пехоту противника, технику. Много огневых позиций у нас, на месте не стоим, работаем всё время с разных точек. Боеприпасы используем осколочно-фугасные в основном по орудиям, 122-х и 152-миллиметровые», — рассказал командир огневого взвода с позывным Доль.



По словам командира орудия с позывным Дед, местные особенности таковы, что работать приходится довольно плотно. Противник использует кассетные снаряды, беспилотники, особенно камикадзе. Но самоходное артиллерийское орудие «Нона» поможет справиться с любой из задач.

«Оно очень точное. Если в умелых руках и с толковым расчетом, то будет работать в артиллерии как снайпер», — отметил Дед.

19 октября корреспондент «Известий» Мери Бадунц побывала на российских позициях в районе Работино и пообщалась с бойцами о том, какова ситуация на запорожском направлении фронта. Она встретилась с командиром штурмовиков, который рассказал, как продолжил командовать наступлением после двойного ранения и получил орден Мужества.

13 октября Минобороны сообщило, что расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Нона-СВК» Центрального военного округа сорвали атаку штурмовой группы ВСУ. Залповым огнем из трех орудий артиллеристы сорвали наступательные действия националистов, заставив их отступить.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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