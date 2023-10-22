Минобороны РФ показало уничтожение пехоты ВСУ в районе Клещеевки

Минобороны РФ показало, как расчет противотанкового ракетного комплекса Южной группировки войск уничтожил пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На опубликованном 22 октября видео показано, как несколько военных 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ идет вдоль дороги, после чего в них прилетает запущенный со стороны снаряд.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что ВСУ потеряли до 155 своих солдат на донецком направлении. Кроме того, ВС РФ смогли ликвидировать три миномета 120-миллиметрового калибра.

Перед этим, 20 октября, Минобороны России показало боевую работу штурмовиков Су-25 ВКС РФ на донецком направлении. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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