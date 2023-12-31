Больничный лист в 2024 году: выплаты вырастут в полтора раза

С 1 января 2024 года в России изменится размер оплаты по больничному листу. Поскольку минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до 19 242 рубля, изменится и минимальный средний заработок для расчета выплат больничного. В том числе сумма оплаты за один день вырастет почти в 1,5 раза. Подробнее о выплатах и оформлении больничного листа — в материале «Известий».

Больничный в 2024 году: максимальная сумма в день

Сумма, положенная работнику в случае оформления больничного, основывается на его страховом стаже. Если он составляет пять или менее лет, в случае болезни ему выплачивается 60% среднего заработка за последние два года, если от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет стажа — 100%. Если брать больничный в 2024 году, то для расчета будут учитываться зарплаты 2023 и 2022 годов. Вместе с этим сумма не должна превышать максимальный лимит, который в следующем году составит 122 тыс. рублей в месяц (сейчас — 83 тыс. рублей), уточняет СФР.

Сейчас сотрудник может получить максимум 2 737 рублей в день, в следующем году эта сумма увеличится до 4 100 рублей. Первые три дня больничного оплачиваются за счет средств работодателя, после этого — за счет средств бюджета Социального фонда России (СФР).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Если работник за предыдущие два года не имел заработка, либо средний доход оказался ниже минимального размера оплаты труда, тогда пособие рассчитывается по МРОТ.

Оплата осуществляется за календарные дни, поэтому если период болезни выпал на выходные или праздничные дни, они тоже оплачиваются.

Продолжительность больничного устанавливает врач на весь период болезни, обычно он составляет 3–15 дней. В случае, если сотрудник за это время не поправился, созывается специальная комиссия, по решению которой больничный может быть продлен до года. В таком случае пациент должен каждые 15 дней приходить к врачу на осмотр для подтверждения болезни.

Как оплачивается больничный по уходу за ребенком с 1 января 2024 года

При оформлении больничного из-за болезни ребенка максимальный срок также меняется. За ребенка до 7 лет работнику оплатят не более 60 больничных дней в год. Есть исключение: если заболевание включено в перечень, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 20 февраля 2008 года № 84н, оплатят до 90 дней в году.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За ребенка 7–15 лет оплачивается 15 дней подряд и 45 за год, а за ребенка старше 15 лет или другого члена семьи по больничному оплачивается семь дней подряд и 30 дней в году. Если работнику нужно отлучиться на большее число дней, придется искать другие варианты, например, брать отпуск или больничный без оплаты. Для ухода за детьми-инвалидами максимальный срок выплат по больничному установлен в 120 дней.

Тем сотрудникам, кто берет больничный по уходу за ребенком до 7 лет, СФР выплачивает 100% от среднего заработка. Стаж и порядок лечения ребенка не берутся в расчет.

Если же ребенок старше 7 лет, то применяются уже другие правила. При лечении в амбулаторных условиях первые 10 дней сумма выплат рассчитывается в зависимости от страхового стажа, остальные дни — в размере 50% от среднего заработка сотрудника. В случае лечения в стационарных условиях оплата будет зависеть от страхового стажа работника.

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Как и где узнать, открыт ли больничный

С 1 января 2022 года больничные листы оформляются только в электронном виде. Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) можно оформить в случае болезни, травмы, ухода за заболевшим членом семьи и т.д.

Для открытия больничного нужно обратиться к врачу, посетив ближайшее медучреждение без записи в отделение ОРВИ, даже если нет привязки к поликлинике. В случаях тяжелого течения болезни или при травмах можно вызвать врача на дом. Больничный оформляется врачом после первого приема.

Чтобы получить информацию об имеющемся ЭЛН, а также сумме выплат, нужно оформить запрос на Госуслугах. Статус запроса уточняется на сайте СФР в разделе «Учетная запись».

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Через сколько дней оплачивается больничный

Оплата больничного листа осуществляется в ближайший расчетный день после выхода сотрудника на работу (если работник вышел в офис 15 числа, а начисление зарплаты приходится на 20-е, в этот день должна произойти и оплата больничного). Вместе с этим, работодатель должен не позднее трех дней передать сведения о больничном в СФР, который в течение 10 дней после этого выплачивает свою часть.

Работодатель обязан выплатить первые три больничных дня по больничному даже если сотрудник уволен, но при этом заболел или получил травму в течение 30 дней после расторжения трудового договора. В таком случае выплачивается 60% от среднего заработка работника.

О том, как изменятся выплаты к 2025 году, читайте в статье «Известий».