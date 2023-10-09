В плюс ко всему: максимальный размер больничного увеличат вдвое

Максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат более чем в два раза — с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. рублей в 2025 году, рассказали «Известиям» в Минтруде. Также будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет — до 794,4 тыс. и 68,9 тыс. рублей соответственно. Это произойдет благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Соцфонд получает дополнительные доходы. Эксперты подтверждают, что увеличение лимитов поддержки позволит повысить качество жизни некоторых слоев населения, особенно семей с детьми.

Больше — не меньше

В 2025-м власти планируют увеличить предельные размеры ряда пособий более чем в два раза по сравнению с показателями на сегодня, говорится в материалах к бюджету Социального фонда на 2024–2026 годы («Известия» их изучили).

В частности, в 2025-м максимальная сумма выплат по временной нетрудоспособности составит 5674 рубля в сутки, сообщили в пресс-службе Минтруда. Сегодня россияне за один день больничного получают до 2737 рублей — почти на 3 тыс. меньше. В следующем году предельный размер компенсации будет чуть выше 4,1 тыс.

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Справка «Известий» Размер пособия зависит от страхового стажа. Так, если он составляет до пяти лет, то работнику выплачивается по болезни 60% среднего заработка за два предыдущих года, от пяти до восьми лет — 80%, свыше восьми лет — 100%, но не более максимального лимита. Например, если больничный будет выдан в 2025-м, то для расчета используют зарплату за 2023 и 2024 годы, объяснили в Минтруде.

Также увеличится максимальная сумма пособия по беременности и родам без осложнений. В 2025-м за 140 дней отпуска россиянкам будут выплачивать до 794 356 рублей, рассказали в ведомстве. В нынешнем же году предельный размер декретных составляет 383 179 рублей — на 411,2 тыс. меньше. В 2024-м потолок выплат вырастет до 565 562 рублей, следует из материалов к бюджету СФР.

Кроме того, повысится и предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — до 68 996 рублей в 2025-м против 33 282 рублей в 2023-м (+35,7 тыс.), добавили в Минтруде. Максимальный лимит в 2024-м увеличится до 49 123 рублей.

При этом оба предыдущих пособия также зависят от среднего заработка сотрудника за предыдущие два года: по беременности выплачивается 100% от зарплаты, по уходу за ребенком — 40%.

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Таким образом, как отметили в министерстве, Соцфонд в 2025-м ориентировочно потратит на выплаты пособий:

— по временной нетрудоспособности — 703,3 млрд;

— по уходу за ребенком — 244,6 млрд;

— по беременности и родам — 184,3 млрд рублей.

Тарифом единым

В Минтруде отметили, что рост максимального размера пособий связан с введением единого тарифа страховых взносов 1 января 2023-го. Это значение определяет, сколько работодатели платят за сотрудников в Соцфонд. Затем эти деньги идут на оплату пособий.

До установления единого тарифа компании рассчитывали взносы по каждому отдельному виду страхования: на пенсию, медицинское обслуживание и социальные выплаты. Теперь появилась единая предельная база (годовая зарплата россиян), с которой платятся взносы, — в этом году она составляет 1,9 млн.

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Так, пока заработок работника не превышает 1,9 млн в год, компании уплачивают 30% страховых взносов с него, если он переходит порог — 15,1%. С каждым годом базу будут индексировать: в 2024-м она составит 2,2 млн, следует из проекта постановления правительства.

За счет увеличения предельной базы Соцфонд получает дополнительные деньги, которые впоследствии распределяются на поддержку населения, объяснил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

— Переход на новую систему позволит получать пособия по больничному сотрудникам, трудящимся по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Теперь подменять трудовой договор подрядом будет невыгодно. Однако самозанятые по-прежнему лишены такой возможности, — рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Ранее страховые взносы с работника на ГПХ не платились.

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Фактически размер пособия ограничен исключительно доходом: если растет предельная база, то увеличиваются и выплаты, добавила эксперт. Таким образом, по ее словам, система выплат страховых взносов становится более прозрачной, понятной и удобной.

Поддержать и мотивировать

В последние годы социальные выплаты играют ведущую роль в поддержке уровня жизни и доходов населения, отметил Агван Микаелян из FinExpertiza. Из-за невысокого уровня зарплат для значительной части россиян господдержка крайне необходима, добавил он. По словам эксперта, одни из самых важных с точки зрения роста доходов граждан — это выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Их в отличие от других нерегулярных выплат получает около 1,7 млн человек.

— Увеличение размеров выплат позволит повысить качество жизни определенных слоев населения. В то же время представляется, что указанный рост в большей степени направлен на нивелирование последствий влияния инфляции на доходы граждан, то есть компенсирует их. Повышение размера пособий все же должно носить превентивный характер с учетом экономической ситуации в стране, — считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

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При этом за 30 лет уровень бедного населения в России снизился в 3,5 раза, продолжила эксперт. Однако все еще есть проблемы относительно поддержки малоимущих — у многих доходы пока еще отстают от динамики роста инфляции. Также нуждаются в трансформации подходы к расчету потребительской корзины с учетом регионального фактора, подчеркнула профессор.

Российские власти в основном повышают уровень поддержки людей с низкими доходами, пенсионеров, семей с детьми, добавил Агван Микаелян. В западных же странах намного больше пособие по безработице, в то время как в РФ такие выплаты незначительны. По его словам, это отвечает целям мотивировать людей скорее находить работу, тем более что в стране наблюдается острый дефицит рабочих рук.