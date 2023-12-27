Стотысячный гость посетил экскурсию «Больше, чем путешествие» выставки «Россия»

Экскурсию программы «Больше, чем путешествие» на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве 27 декабря посетил стотысячный гость. Им стала 18-летняя Вероника Сидоренко из города Протвино Московской области. Памятные подарки девушке вручила команда Росмолодежи.

Девушка приехала на выставку вместе со своей бабушкой.

«Каждый раз перед новогодними праздниками мы выезжаем с семьей в Москву, чтобы посетить различные мероприятия. В этот раз отправиться на ВДНХ меня подвигла бабушка. И так получилась, что я оказалась стотысячной участницей экскурсии. Я сейчас очень рада. Думаю, экспозиция выставки впечатлит меня еще больше», — поделилась впечатлениями она.

Также Сидоренко сможет узнать больше о родном регионе, поскольку в этот день на выставке проходит День Московской области.

«Экскурсии на Международной выставке-форуме «Россия» пользуются у жителей страны большой популярностью. Каждый день проводники смыслов проводят порядка 200 экскурсий по достижениям страны, рассказывают о ее успехах, отвечают на самые разные вопросы, которые с любопытством задают участники», — рассказал советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров.

Ранее, 19 декабря, трехмиллионный посетитель выставки «Россия» Алексей Козырев из Барнаула получил открытку от президента РФ Владимира Путина. Также ему вручили сертификат на поездку на космодром Восточный.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.