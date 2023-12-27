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Стотысячный гость посетил экскурсию «Больше, чем путешествие» выставки «Россия»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Экскурсию программы «Больше, чем путешествие» на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве 27 декабря посетил стотысячный гость. Им стала 18-летняя Вероника Сидоренко из города Протвино Московской области. Памятные подарки девушке вручила команда Росмолодежи.

Девушка приехала на выставку вместе со своей бабушкой.

«Каждый раз перед новогодними праздниками мы выезжаем с семьей в Москву, чтобы посетить различные мероприятия. В этот раз отправиться на ВДНХ меня подвигла бабушка. И так получилась, что я оказалась стотысячной участницей экскурсии. Я сейчас очень рада. Думаю, экспозиция выставки впечатлит меня еще больше», — поделилась впечатлениями она.

Также Сидоренко сможет узнать больше о родном регионе, поскольку в этот день на выставке проходит День Московской области.

«Экскурсии на Международной выставке-форуме «Россия» пользуются у жителей страны большой популярностью. Каждый день проводники смыслов проводят порядка 200 экскурсий по достижениям страны, рассказывают о ее успехах, отвечают на самые разные вопросы, которые с любопытством задают участники», — рассказал советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров.

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Ранее, 19 декабря, трехмиллионный посетитель выставки «Россия» Алексей Козырев из Барнаула получил открытку от президента РФ Владимира Путина. Также ему вручили сертификат на поездку на космодром Восточный.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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