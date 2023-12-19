Трехмиллионному посетителю выставки «Россия» подарили открытку от Путина

Трехмиллионный посетитель выставки-форума «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, получил в подарок открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина и поездку на космодром Восточный. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

Посетитель по имени Алексей Козырев приехал на выставку из Барнаула вместе с женой Еленой. По его словам, они любят путешествовать, а изначально семья планировала посмотреть экспозицию Алтайского края.

«Приехали — и так совпало. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что всё в России возможно, мечты сбываются», — поделился Козырев.

Второй подарок — сертификат на поездку на космодром Восточный — Козырев с женой получили от организаторов выставки и Минстроя. Его вручили во время специально организованной для пары экскурсии в павильон № 15 «Строим будущее / Россия в движении». Поездка рассчитана на всю семью, и в ней компенсируют все затраты на проезд и проживание.

«Наша выставка о мечте. Да, она о достижениях, безусловно. Но, чтобы чего-то достигнуть, нужно мечтать. И сегодня мы видим яркий пример того, как мечты сбываются — приехали ребята из Алтайского края и не ожидали получить такие подарки. Вы видите, какие они счастливые. Мечты сбываются!» — отметила гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Константин Михайлик добавил, что космодром Восточный является одним из самых красивых объектов России из числа тех, что были построены за последнее время.

«Когда вы стоите на стартовой ступени, внизу вы видите зеленое море тайги, а над вами чистое безоблачное небо. Мы хотели вам подарить эту поездку. Считаю, что Россия — одна огромная большая семья. Поздравляем!» — сказал он.

В начале декабря двухмиллионный гость выставки Марат Сабитов из Казани вместе со своей женой получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. До этого, в середине ноября, миллионному посетителю — Светлане Сулеймановой из Пензы — вручили билеты на балет «Щелкунчик» и поездку в Москву.

17 декабря Путин посетил выставку-форум «Россия» уже во второй раз. В ходе визита он осмотрел стенд Донбасса, отметив, что региону было не место на Украине. Кроме того, глава государства посетил экспозиции Дальнего Востока и Санкт-Петербурга.

В первый раз он побывал на выставке-форуме 4 декабря. Тогда он осмотрел павильоны, где представлены все регионы России. Кроме того, президент вместе с детьми также оставил пожелание на стене для посетителей площадки.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.