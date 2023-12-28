Эксперт рассказал о правилах пожарной безопасности в новогодние праздники

Из-за пиротехники и большого количества включенных электроприборов в новогодние праздники повышается риск возникновения пожара. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов 28 декабря рассказал «Известиям», как создать безопасное пространство для празднования Нового года дома и в офисе.

По его словам, с точки зрения пожарной безопасности все атрибуты праздника можно разделить на две группы. Первая — предметы, которые могут стать причиной возгорания. К ним относятся: пиротехнические изделия (фейерверки, хлопушки, петарды, бенгальские огни, римские свечи, фонтаны, ракеты), электрические приборы (гирлянды и светильники) и источники открытого огня (свечи, камин, сигареты).

Вторая — предметы, которые легко загораются и распространяют огонь: бумажные и соломенные украшения, салфетки, текстиль, карнавальные костюмы, мягкая мебель, сухие еловые ветви.

«В идеальной ситуации предметы из этих групп не должны находиться рядом друг с другом. Салюты и бенгальские огни выделяют искры при запуске, что может привести к возгоранию легковоспламеняющихся материалов вокруг. Такая же ситуация может произойти с гирляндой с неисправным проводом или вилкой», — сказал Соколов.

Эксперт рекомендовал фейерверки, салюты, петарды и китайские фонари запускать только на улице. Проследите, чтобы траектория фейерверка не пересекалась с автомобилями, фасадом и кровлей дома. Бенгальские огни лучше также перенести на улицу. Если вы хотите зажечь их в помещении, делайте это подальше от салфеток и домашнего текстиля. И, конечно, не разрешайте запускать пиротехнику детям.

«Новые гирлянды не несут опасности сами по себе, но перед использованием лучше проверить исправность провода. К старым гирляндам стоит относиться с осторожностью: провода и вилка могут быть повреждены в силу износа. Если вы повесили гирлянду на улице, проследите, чтобы в место контакта с розеткой не попадал снег, а саму гирлянду не раскачивал ветер. Перед сном все гирлянды должны быть отключены. Перегрузка электросетей является одной из самых распространенных причин пожаров в новогодние праздники», — сказал он.

Когда вы украшаете дом и офис, оставляйте свободными пути для эвакуации. Окна и двери должны легко открываться. Не покрывайте их тканями, бумагой, соломой и другими легковоспламеняющимися материалами, добавил собеседник издания.

«Петарды и фейерверки — это не всё, на что нужно обратить внимание. Из-за новогодней суеты легко потерять бдительность: забыть кастрюлю на включенной плите, заснуть под свет зажженных свечей», — сказал Соколов.

Эксперт советует покупать гирлянды в специализированных магазинах и от известных производителей. Приобретая гирлянду на онлайн-маркетплейсах, почитайте отзывы о товаре и магазине. Осмотрите упаковку — убедитесь, что она не повреждена, все элементы гирлянды находятся внутри, провода целы, разъемы соединены. Также можно попросить продавца включить гирлянду, чтобы увидеть, что все лампочки горят.

«Пиротехнические изделия приобретайте в специализированных магазинах с лицензией на продажу. Проверьте целостность упаковки и наличие инструкции по технике безопасности. Убедитесь, что срок годности товара не истек. Обычно фейерверк хранится от 1 до 3,5 года, но некоторые модели лишь несколько месяцев», — заключил Соколов.

26 декабря доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая рассказала «Известиям», как подготовиться к Новому году, чтобы не уснуть во время праздника. В первую очередь специалист рекомендует продумать меню и подготовить праздничный стол заранее, насколько это возможно, чтобы не делать всё в последний момент.

Во время застолья не ешьте слишком много, желательно употреблять здоровую и сбалансированную пищу, советует Патлатая. Это также поможет остаться бодрым. Врач также призывает запланировать развлечения для новогодней ночи. Например, это могут быть конкурсы, игры или фотосессия. Кроме того, можно выйти на улицу.