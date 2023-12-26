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Врач дала советы, как не уснуть во время празднования Нового года

Врач Патлатая: чтобы оставаться бодрым в Новый год, можно выйти на свежий воздух
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая 26 декабря рассказала «Известиям», как подготовиться к Новому году, чтобы не уснуть во время праздника.

В первую очередь специалист рекомендует продумать меню и подготовить праздничный стол заранее, насколько это возможно, чтобы не делать всё в последний момент.

«Если вы набегаетесь и устанете, вероятность быстро заснуть в новогоднюю ночь будет гораздо выше. Если позволяет ситуация, можно немного поспать днем 31 декабря», — сказала она.

Во время застолья не ешьте слишком много, желательно употреблять здоровую и сбалансированную пищу, советует Патлатая. Это также поможет остаться бодрым.

«Пейте нейтральные напитки. Можно кофе, но не злоупотребляйте кофеином, так как это может вызвать бессонницу. Не забывайте, что в новогодние праздники у многих обостряются хронические заболевания органов пищеварительной системы (язва, гастрит, панкреатит, холецистит и другие). Основная причина — в переедании и злоупотреблении жирными, острыми блюдами и спиртными напитками», — сказала она.

Врач также призывает запланировать развлечения для новогодней ночи. Например, это могут быть конкурсы, игры или фотосессия. Кроме того, можно выйти на улицу.

«Проведите часть времени на свежем воздухе. Прогуляйтесь по городу, посмотрите на фейерверки или просто насладитесь зимней природой. Адреналин, смех, активное времяпрепровождение помогут вам долго не заснуть», — заключила Патлатая.

Говорят звезды: прогноз на 2024 год для России и мира

Накануне сообщалось, что сервисы «Ремонт со СберУслугами» и «Работа.ру» провели исследование и узнали, какие незаконченные дела хотели бы завершить россияне до Нового года.

Так, больше половины опрошенных (55%) отметили, что хотят сделать генеральную уборку дома до конца 2023 года. Привести себя в порядок планируют 40% россиян, а 23% — починить вещи в доме. Немного меньше респондентов (17%) хотят до конца года обновить праздничный гардероб. 12% участников исследования рассказали, что хотят завершить ремонт. 20% опрошенных, которые выбрали вариант «‎Другое», до конца года планируют разобраться с учебой, сменить работу и заняться здоровьем.

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