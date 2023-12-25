Россияне рассказали, какие дела хотят завершить до Нового года

Сервисы «Ремонт со СберУслугами» и «Работа.ру» провели исследование и узнали, какие незаконченные дела хотели бы завершить россияне до Нового года. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны. Результаты появились в распоряжении «Известий» 25 декабря.

Больше половины опрошенных (55%) отметили, что хотят сделать генеральную уборку дома до конца 2023 года. Привести себя в порядок планируют 40% россиян, а 23% — починить вещи в доме. Немного меньше респондентов (17%) хотят до конца года обновить праздничный гардероб. 12% участников исследования рассказали, что хотят завершить ремонт. 20% опрошенных, которые выбрали вариант «‎Другое», до конца года планируют разобраться с учебой, сменить работу и заняться здоровьем.

Большинство опрошенных (68%) уверены, что успеют завершить все незаконченные дела до Нового года, а 32%, наоборот, считают, что не смогут решить все задачи.

Самой частой причиной, из-за которой россияне не успевают закончить свои дела, 46% отметили большое количество работы. 39% участников исследования уверены, что им мешают высокие цены на услуги и товары, 28% россиян поделились, что редко успеваю сделать какие-либо дела вовремя. 15% респондентов заметили, что подготовка к Новому году отнимает слишком много времени. Немного меньше опрошенных (10%) не успевают доделать всё задуманное до конца года из-за болезни, а 8% отмечают плотную запись на услуги. 20% опрошенных, которые выбрали вариант «‎Другое», отметили, что им сложнее выполнить все дела до Нового года из-за маленьких детей.

Самая частая причина, которая помогает успеть сделать все дела, — это отпуск или дополнительные выходные перед Новым годом. Так ответили 40% респондентов. 24% россиян делегируют часть задач, а 23% просят помощи у друзей и родственников. Пользуются онлайн-магазинами и службами доставки 16% участников опроса, а 11% привлекают сторонних специалистов для выполнения задач до конца года. 21% опрошенных, которые выбрали вариант «‎Другое», отметили, что им помогают сделать все дела правильный тайм-менеджмент и отдых.

22 декабря сервис «Ремонт со СберУслугами» и социальная сеть «Одноклассники» провели исследование и узнали, как россияне создают себе новогоднее настроение.

Так, больше половины опрошенных (52%) создают новогоднюю атмосферу с помощью просмотра праздничного контента, в основном шоу и новогодних фильмов. Покупают подарки близким 42% респондентов, а 38% готовят новогодние блюда. Закупаются декором для новогоднего настроения 28% участников исследования. По 22% россиян для вдохновения ходят по торговому центру и посещают ярмарки. Обновляют интерьер квартиры 12% респондентов, а 6% россиян переставляют мебель для семейного торжества.