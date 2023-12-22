Россияне рассказали о способах создания новогоднего настроения

Сервис «Ремонт со СберУслугами» и социальная сеть «Одноклассники» провели исследование и узнали, как россияне создают себе новогоднее настроение. В исследовании приняли участие более 3500 человек старше 18 лет из всех регионов России. Результаты появились в распоряжении «Известий» 22 декабря.

Больше половины опрошенных (52%) создают новогоднюю атмосферу с помощью просмотра праздничного контента, в основном шоу и новогодних фильмов. Покупают подарки близким 42% респондентов, а 38% готовят новогодние блюда. Закупаются декором для новогоднего настроения 28% участников исследования. По 22% россиян для вдохновения ходят по торговому центру и посещают ярмарки. Обновляют интерьер квартиры 12% респондентов, а 6% россиян переставляют мебель для семейного торжества.

16% опрошенных, которые выбрали вариант «другое», уверены, что новогоднее настроение создают нарядная елка и отдых.

По данным «Одноклассников», в декабре этого года особенно выросло количество новогоднего контента, доля публикаций про праздник составила более 50% от всех постов в ленте, что почти на 35% больше, чем в прошлом году. В топ-5 тем новогоднего контента вошли рецепты предновогодних блюд, идеи для декора новогоднего стола, подборки подарков, новогодний образ и места для путешествий в январские праздники.

Исследование показало, что в этом году почти половина россиян (49%) смотрит предновогодний контент именно на онлайн-платформах (в онлайн-кинотеатрах, видеосервисах, соцсетях).

Больше половины респондентов (53%) сами придумывают идеи новогоднего декора, блюд и мероприятий. Ищут и читают подходящие статьи в интернете для вдохновения 40% опрошенных, а 32% смотрят интересные лайфхаки в соцсетях. 27% россиян обсуждают варианты декора и новогодних блюд с родственниками и близкими. Находят идеи у блогеров 10% участников исследования. 9% опрошенных, которые выбрали вариант «‎другое», уверены, что идеи для празднования Нового года лучше обсуждать с семьей.

19 декабря «СберСтрахование жизни» и «Работа.ру» провели опрос и узнали, сколько россияне планируют потратить на празднование Нового года. Как показало исследование, каждый четвертый россиянин откладывает деньги на Новый год заранее и чаще всего тратит их на подарки родным, друзьям и себе. На празднование Нового года до 10 тыс. рублей планируют потратить 25% опрошенных, от 10 тыс. до 25 тыс. рублей — 27%. Еще 22% респондентов назвали сумму от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, 7% — от 50 тыс. до 75 тыс. рублей, 8% — от 75 тыс. до 100 тыс. рублей, 11% — более 100 тыс. рублей.