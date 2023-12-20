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Привести в бонус: лишь четверть россиян уверена в получении новогодней премии

Почему компании стали чаще поощрять сотрудников в конце года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Всего 26% россиян уверены в получении премии по итогам 2023-го. Вместе с тем это на 11 п.п. больше, чем в ковидном 2020-м. В то же время половина граждан не рассчитывает на новогоднее вознаграждение. Такие результаты показал декабрьский опрос сервиса HeadHunter (есть у «Известий»). Эксперты уверены, что всё больше компаний будут поощрять сотрудников — не только для их мотивации, но и для удержания кадров в условиях дефицита специалистов. Насколько теперь популярны 13-е зарплаты и связаны ли такие бонусы с результатами работы — в материале «Известий».

Сколько россиян получат новогоднюю премию

Почти половина россиян (49%) сообщили о том, что не получат новогоднюю премию по итогам 2023-го. При этом большинство говорит: это обычная практика. И лишь у 4% опрошенных компании перестали выплачивать вознаграждение в этом году. Такие результаты показало декабрьское исследование сервиса hh.ru, в котором приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Гораздо меньше сотрудников рассказали о назначении им материального поощрения — только 26%. Из них 14% сообщили о выплате в полном размере (условно говоря, 13-й зарплаты), а 12% — о частичной, следует из опроса. Оставшаяся четверть респондентов затруднилась ответить, получат ли они финансовое вознаграждение.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По сравнению с последним аналогичным исследованием, которое проводилось три года назад (в пандемийном 2020-м), число работников, уверенных в получении праздничной премии, выросло на 11 п.п. В ковидный год только 15% рассчитывали на такой бонус.

Работодатели действительно чаще стали финансово вознаграждать сотрудников в этом году, подтвердили «Известиям» в Superjob. Опрос компании показал, что количество россиян, ожидающих премию по итогам 2023-го, максимально за 13 лет — 37%. При этом, по данным рекрутинговой компании, выплаты произведут 44% организаций: 23% будут премировать весь штат, 21% — выборочно отдельных сотрудников, говорится в исследовании.

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Практика премирования сотрудников в России за последние годы стала более распространенной, согласились в «Работа.ру». По словам гендиректора сервиса Александра Ветеркова, эта тенденция может существенно различаться в зависимости от сектора экономики, региона и даже культуры компании. Чаще всего выплачивать новогоднее вознаграждение в этом году планируют компании в сфере строительства (80%) и недвижимости (75%), а также в отрасли финансов и страхования (72%), перечислил он.

Система премирования направлена либо на работника, либо на результаты его деятельности. В России в некоторых компаниях принято сохранять маленький оклад и всё компенсировать вознаграждениями. Так действует около половины организаций. Это один из случаев, когда независимо от итогов работы сотрудники гарантированно получают свою переменную часть, — рассказала доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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При этом именно премия за результаты работы выплачивается за определенные достижения, продолжила она. По словам эксперта, 13-я же зарплата часто привязана к стажу работы в компании.

подарки
Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

13-й зарплатой называют премию в конце года. Термин возник еще во времена СССР — тогда ее отличительной чертой было отсутствие взаимосвязи между премиальными выплатами и результатами работы всего предприятия. Название родилось, когда она стала носить регулярный характер. Но она теряла свою стимулирующую функцию, — поделилась профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

С переходом к рыночной экономике 13-ю зарплату стали выплачивать гораздо реже, добавила она. По словам эксперта, сейчас многие употребляют этот термин по привычке. А в реальности люди получают бонусы из прибыли компании за результаты работы.

Согласно опросу hh.ru, 86% россиян рассказали, что у них на работе никогда не бывает 13-й зарплаты.

Почему всё больше компаний премируют сотрудников

Материальные вознаграждения очень значимы для работников, поскольку в России кадры прежде всего ориентированы на финансовую составляющую, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, в последнее время популярны годовые выплаты в привязке к ключевым показателям эффективности. Если для компании год прошел успешно, то она поощряла своих сотрудников, делясь с ними частью прибыли.

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Российский корпоративный сектор долгое время ориентировался именно на эту — западную — систему менеджмента. Такая модель по-прежнему сохранится, но, вероятно, в более упрощенном порядке, поскольку влияние западных компаний и моделей управления на рынок РФ в сегодняшней ситуации неизбежно уменьшается, — полагает эксперт.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Впрочем, возможность выплачивать премии сотрудникам зависит от профобласти компании: насколько она пострадала от санкций и смогла ли адаптироваться к новым экономическим условиям, считает директор Центра развития карьеры РАНХиГС Анна Евсюкова.

— Но бизнес понимает, что вознаграждения — один из основных механизмов удержания сотрудников в непростой ситуации с дефицитом кадров. Особенно теперь, когда для привлечения специалистов в отдельных сферах сильно выросли зарплаты, — отметила она.

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В перспективе компании будут активнее использовать выплаты премий не только как элемент мотивации, но и как инструмент удержания работников, уверена Людмила Иванова-Швец из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Это особенно важно в условиях дефицита на рынке труда и борьбы компаний за кадры. «Известия» направили запрос в Минтруд.

Эксперт добавила: помимо денежных премий, людей будут привлекать к работе в компании и нематериальными поощрениями — программами обучения, перспективой карьерного роста, гибким графиком.

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Фото: Getty Images/coffeekai

В быстро меняющейся экономической среде рынок труда предъявляет новые требования к конкурентоспособности применяемых бонусов, считает Юлия Долженкова. Основной тренд — это краткосрочное переменное вознаграждение.

— Что касается регулярных выплат, то для рабочих специальностей по-прежнему приоритетным остается ежемесячное либо ежеквартальное премирование, для остальных категорий персонала — ежеквартальное или годовое, — поделилась эксперт.

Как отметила Юлия Долженкова, если в компании принято годовое премирование, иногда работодатель идет на «авансирование» — выплачивает часть денег заранее. Это нивелирует негативный эффект от длительного ожидания выплаты после подведения итогов года.

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