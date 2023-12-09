Испортить праздник: эксперты предупредили об активности мошенников перед Новым годом

Мошенники могут активизироваться перед Новым годом — об этом предупредили эксперты. Злоумышленникам играет на руку атмосфера предпраздничной суеты и спешки, на фоне которой они могут пустить в ход особые схемы обмана. Подробности о том, чего ждать от мошенников перед Новым годом, как будут меняться их уловки в период январских праздников и как защититься от подобных угроз, читайте в материале «Известий».

Риски декабря

Новый год — это большой праздник, который активно и масштабно отмечается в России. Как говорит в беседе с «Известиями» главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников, перед праздником, в декабре, особую атмосферу создает суета и спешка, когда люди стремятся купить подарки родным и близким, успеть доделать все старые дела в сжатые сроки и запланировать отдых на праздники.

— Именно этой атмосферой и пользуются мошенники: в обычные дни они используют стандартные уловки со скидками и продажей товара по «низу» рынка, — говорит эксперт. — Но в декабре к этому добавляются особые «крючки» для потенциальных жертв: например, возможность купить редкий или санкционный товар, а также получить какую-либо услугу в срочном порядке.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С тем, что в конце года злоумышленники становятся более активны в некоторых видах онлайн-мошенничества, например скаме и фишинге, также согласен руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. Мошенники среди прочего могут использовать тему распродаж, новогодних розыгрышей призов, социальных выплат и бронирования товаров . При этом, как отмечает Галов, сезоны и число кибератак слабо коррелируются между собой — в основном меняется тематика и «легенды», которые используют злоумышленники.

Проверенные схемы

Предположить, какие атаки будут использовать мошенники в декабре, можно на основе опыта прошлого года. По словам Дмитрия Галова, в конце 2022-го специалисты среди прочего фиксировали схему с предложением принять участие в голосовании за лучший детский рисунок на тему «Моя любимая зима».

— Сообщения рассылались в мессенджере: чтобы проголосовать за рисунок, нужно было перейти по ссылке (на деле она оказывалась фишинговой) и ввести номер телефона, а также проверочный код для входа в аккаунт пользователя в Telegram, — говорит собеседник «Известий». — Таким образом фишеры пытались выманить учетные данные потенциальных жертв в популярном мессенджере.

В свою очередь, старший аналитик Уральского центра систем безопасности (УЦСБ) Татьяна Кошелева рассказывает, что в конце 2022 — начале 2023 года СМИ писали об активном распространении в Сети вредоносных ссылок или ссылок на формы входа на известные сайты, которые на самом деле были фишинговыми . Мошенники использовали их, чтобы похищать данные для авторизации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, от имени управляющих компаний они якобы делали перерасчет за коммунальные услуги по итогам года и предлагали своим жертвам оплатить счета с выгодной скидкой . Целью этой схемы было вымогательство и кража реквизитов банковского счета.

— С похожей целью применялись рассылки в мессенджерах якобы с розыгрышем сезонных товаров к новогоднему столу, — говорит эксперт. — Кроме того, фиксировались многочисленные утечки баз данных клиентов или работников компаний.

Как отмечает Кошелева, чаще всего данные «утекали» из крупных сетевых магазинов. Однако в предновогодние дни 2022 года также пострадали две крупные службы такси — впрочем, специалист не исключает, что те утечки могли быть следствием конкурентной борьбы или же личных обид причастных к ним лиц. По словам Дмитрия Галова, с точки зрения атак на бизнес злоумышленники могут ссылаться на закрытие отчетного периода, якобы полагающиеся премии и планирование отпусков. Эти «легенды» могут использовать как для реализации кибератак, так и для рассылки вредоносного программного обеспечения.

На волне января

По мнению Дмитрия Овчинникова, особенно усилить свою активность мошенники могут уже после Нового года — в новогодние каникулы. В это время, когда все подарки куплены, а предновогодняя суета осталась позади, люди, как правило, расслабляются, что открывает для злоумышленников новые возможности. В это время в качестве «крючков» для потенциальных жертв они могут начать использовать инфоповоды с переводом средств и оплатами при помощи банковских карт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В зимние каникулы очень легко напугать людей и вытащить из них чувствительную информацию, — объясняет собеседник «Известий». — В этом плане мошенникам могут помочь разнообразные «легенды» с блокировкой аккаунтов на «Госуслугах», оплатой штрафов и «срочных» налогов.

Поэтому специалист советует не спешить с платежами в новогодние праздники и заняться выяснением подробностей о них уже после зимних каникул, когда все государственные заведения будут работать в штатном режиме . В свою очередь, Дмитрий Галов указывает на то, что в период праздников многие россияне будут активнее пользоваться различными интернет-сервисами, в том числе для развлечений, покупки билетов и заказа еды.

Исходя из этого, злоумышленники могут попытаться использовать соответствующие темы и «легенды», однако их техники и приемы социальной инженерии будут оставаться теми же. Кроме того, по словам Галова, в последнее время мошенники активно компрометируют аккаунты пользователей в мессенджерах, в том числе для дальнейшей рассылки мошеннических сообщений.

— Не исключено, что они могут использовать праздники как прикрытие для рассылки фальшивых поздравлений или подарков по списку контактов от скомпрометированного аккаунта, чтобы украсть деньги или данные людей, — предупреждает специалист.

Татьяна Кошелева дополняет, что злоумышленники от лица тех, кому доверяют потенциальные жертвы, могут также предлагать купить что-то очень выгодное и торопить с подобными решениями .

Атакуя организации, мошенники будут пытаться проникнуть в их системы от лица легальных пользователей, которые не скоро заметят взлом на фоне зимних каникул; постараются обойти стандартные механизмы защиты и правила сканеров, а также использовать существующие уязвимости.

Механизмы защиты

Чтобы не попасться на уловки мошенников в зимние праздники, специалисты советуют соблюдать ряд правил безопасности. По словам Татьяны Кошелевой, подавляющее большинство кибератак на организации направлено на нарушение функционирования их инфраструктуры или нанесение им финансового ущерба. А цель атак на физические лица — либо финансовый ущерб, либо хищение и распространение конфиденциальной информации (чаще всего — персональных данных).

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Чтобы защититься от «новогодних» атак, организациям необходимо подготовиться к мониторингу подозрительной активности в корпоративных сетях, детально изучить статистику инцидентов и, конечно, предусмотреть рабочие смены специалистов по кибербезопасности в новогодние праздники, — говорит собеседница «Известий».

Что касается физических лиц, то им стоит критически мыслить и относиться с настороженностью к особо выгодным предложениям, а решения об оплате, предоставлении доступа и подтверждении личности принимать осознанно и без спешки . Кроме того, необходимо тщательно проверять онлайн-ресурсы, которые используются даже просто для ознакомления с рекламными предложениями.

Как отмечает Татьяна Кошелева, также не стоит использовать свои основные банковские карты для онлайн-платежей, не говорить по телефону с подозрительными собеседниками, а также перепроверять факты задолженностей, блокирования карт и несанкционированных платежей по горячим линиям банков, в их офисах или официальных мобильных приложениях. В дополнение эксперт призывает не выкладывать в Сеть чувствительную информацию о себе.

— Помните о правилах сложных паролей — вводите их только при необходимости в достоверные формы авторизации, — заключает Кошелева. — И, наконец, с настороженностью относитесь к QR-кодам: это картинки, которые не поддаются семантическому анализу, а потому их гораздо легче подменять, чем символьные ссылки.