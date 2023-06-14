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«Платите три миллиона»: как мошенники обманывают россиян при приеме на работу

Преступники заставляют людей брать кредиты ради трудоустройства
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Мошенники под видом работодателей украли почти 3 млн рублей у россиянки, пытавшейся устроиться к ним экономистом. Им удалось оформить на женщину несколько кредитов прямо во время собеседования, получив доступ к экрану ее смартфона. «Известия» выяснили, как работают подобные схемы и как преступникам удается обманывать людей с помощью привлекательных вакансий.

На работу в кредит

В Москве экономист попыталась устроиться на работу онлайн и отдала мошенникам 2,6 млн рублей. Похищенные деньги ей придется выплачивать за кредит, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 43-летняя женщина искала в интернете работу ведущим экономистом и наткнулась на заманчивую вакансию, где нужно было только просматривать документы и ставить подписи, получая при этом высокую зарплату.

Экономист откликнулась на предложение, после чего с ней связались по Skype. Во время разговора «работодатели» попросили женщину нажать пару кнопок на смартфоне, чтобы получить демонстрацию экрана.

Смартфон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После этого женщине прислали ссылку на приложение, которое нужно было установить, а затем перевести деньги на свой номер телефона. Средства на него не поступили, и для того чтобы «вернуть» их, москвичке сказали установить еще несколько банковских приложений.

Следуя инструкциям, экономист оформила в них кредиты на 2,6 млн рублей. Деньги быстро пропали, а вместе с ними — и проводившая собеседование компания. Женщина обратилась в полицию, кибермошенников начали разыскивать.

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Новая схема

Как объясняет «Известиям» руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев, схема, которую применили мошенники, — это разновидность социального инжиниринга, когда жертву вводят в заблуждение и заставляют провести определенные манипуляции с гаджетом.

— В данном случае женщина доверяла мошенникам, поскольку думала, что это настоящий работодатель, и предоставила им возможность видеть свой экран (такая функция существует в ряде мессенджеров), — рассказывает Коростелев. — Также она установила приложения, которые, вероятно, содержали в себе вредоносное ПО, способное перехватывать различные данные. И сделала транcакцию в тот момент, когда у злоумышленников был доступ к гаджету, и, вероятно, они подменили конечные реквизиты.

хакер
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

По словам эксперта, скачивать приложения по чужим ссылкам ни в коем случае нельзя: если они окажутся вредоносными, то могут не просто перехватить различные данные, но и «захватить» управление над гаджетом. Соответственно, пользователь будет рисковать не только раскрытием разной чувствительной информации (от личных фото до учетных данных к клиент-банку), но и потерей денег.

При этом злоумышленники могут не сразу обнаружить себя, а, заразив телефон, провести в нем много времени и постепенно выведать нужную информацию, чтобы в нужный момент украсть побольше денег.

— Чтобы избежать таких рисков, стоит помнить: ни в коем случае нельзя давать доступ к своему устройству, в том числе включать демонстрацию экрана, а также не переходить по любым ссылкам и скачивать подозрительные приложения, — заключает эксперт «Кода безопасности».

Правила приема

Как говорит в беседе с «Известиями» директор юридической фирмы «Архипова и партнеры» юрист Елена Архипова, мошенники часто пытаются обмануть людей, которые ищут работу. При этом они постоянно придумывают новые, всё более хитрые схемы.

— Общее правило при приеме на работу — вас должно насторожить всё, что выходит за рамки стандартной процедуры. Она включает в себя прежде всего заключение трудового договора, из которого вытекает то, на какую должность, срок и с какими обязанностями вас принимают, с указанием фиксированной «белой» заработной платы, — рассказывает юрист.

Трудовая книжка
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников называет наличие трудового договора аксиомой: если его нет, то все взаимоотношения между соискателем и работодателем «вне закона» и защитить свои права человек не сможет.

— Потому договор обязательно должен быть, и вам стоит внимательно его прочесть (как и всё, что вы подписываете). Это поможет избежать большинства схем обмана, — говорит собеседник «Известий».

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При изучении документа Гусятников призывает проверять соответствие должности, размер зарплаты и сроки ее выплаты, должностные инструкции, штрафы, ограничения и рабочие часы. При этом важно оценивать свои перспективы: если, к примеру, соискателю предлагают зарплату в несколько раз выше рыночной — возможно, компания просто ищет человека, на которого можно «повесить» материальную или юридическую ответственность.

При этом, по словам эксперта, сегодня вместо трудового договора людям часто предлагают заключить договор ГПХ или оформиться в качестве самозанятого. Идти на такой шаг или нет — каждый должен решать для себя сам, но необходимо, чтобы сотрудник понимал отличия трудового договора от ГПХ.

собеседование
Фото: Getty Images/MangoStar_Studio
  • В случае заключения договора ГПХ вы не являетесь сотрудником компании и на вас не распространяются гарантии, которые предусмотрены Трудовым кодексом: оплата больничных, отпусков, компенсации при увольнении или оплата за переработки.
  • Договор ГПХ не регламентирует рабочие часы и условия труда.
  • По такому договору нет заработной платы — только вознаграждение. Соответственно, нет премии и прочих бонусов. Если вам пообещали надбавку и не выплатили ее, по закону вы ничего не можете предъявить работодателю.
  • В договоре ГПХ могут быть прописаны любые условия и штрафы.
  • Работодатель не понесет ответственности, если вы получите травму при выполнении работы по договору ГПХ.
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Сомнительные моменты

При выборе самой вакансии заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков не советует рассматривать те, где одно из условий трудоустройства — это оплата каких-либо услуг: дополнительного обучения, инструментов или самого оформления. Также не стоит доверять обещаниям легкого заработка взамен на небольшие инвестиции.

— Сегодня мошенники могут заманить соискателей привлекательными условиями труда и высокой зарплатой, но трудоустраивают кандидатов без оформления в первые месяцы. В таком случае высока вероятность, что работодатели могут не оплатить ваш труд, сославшись на недостаточное качество выполнения задач или вовсе перестав отвечать, — рассказывает Ветерков.

Менее популярный, но тоже существующий способ обмана — открытие дополнительных банковских счетов с передачей информации компании. Так мошенники получают доступ к данным соискателя, которые затем используют для незаконных схем или оформления кредитов, объясняет собеседник «Известий».

телефон рука
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Документы при трудоустройстве

При трудоустройстве у будущего сотрудника могут попросить некоторые документы — важно знать, какие стоит предоставлять, а какие показывать необязательно, отмечают эксперты.

По словам Александра Ветеркова, при собеседовании работодатель имеет право получить информацию об образовании, трудовую книжку или справку о судимости, уголовном преследовании или административном наказании. Все эти данные могут повлиять на принятие решения о трудоустройстве для некоторых профессий.

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При оформлении трудового договора работодателю также понадобятся паспорт соискателя, ИНН и документы воинского учета (при наличии).

— Также возможно оформление зарплаты на уже имеющуюся у соискателя банковскую карту, в таком случае компания запросит данные расчетного счета. Но стоит помнить, что такие сведения работодатель не должен узнавать на этапе собеседования, — говорит Ветерков.

Карта, клавиатура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При первом общении с будущим работодателем эксперт рекомендует не передавать ему персональные данные и информацию о банковских счетах. Также соискателю важно не соглашаться на открытие счетов на компанию от своего лица, подчеркивает собеседник «Известий».

Как защитить себя

Подводя итог, директор юридической фирмы «Архипова и партнеры» юрист Елена Архипова перечисляет несколько правил безопасности, которые помогут защитить права при приеме на работу.

В первую очередь не стоит соглашаться на работу без подписания трудового договора — в противном случае кандидат рискует попасть в ситуацию, когда всё, включая выплату денег, будет зависеть от настроения работодателя. Кроме того, в случае необходимости соискатель не сможет доказать, что работал в данной организации.

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Во-вторых, всегда лучше выбирать «белую» зарплату — ведь «серая» в конверте ничем не регулируется и определяется работодателем исключительно из его личных обоснований.

В-третьих, не стоит сообщать данные своих банковских карт до официального трудоустройства. А предложения удаленной работы с последующим самостоятельным выводом денег с незнакомого сервиса лучше сразу отклонять.

офисное здание
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— И если вам что-то кажется непонятным, не бойтесь уточнять и задавать любые вопросы. Если в течение десяти минут на собеседовании вы не можете уловить сути вакансии или порядка оплаты, это может означать, что вас сознательно вводят в заблуждение, — говорит Елена Архипова.

В свою очередь, Александр Ветерков рекомендует еще до собеседования проверить будущего работодателя, изучив всю открытую информацию об организации: дату регистрации компании, статус, включение в реестры. Также на открытых ресурсах можно ознакомиться с отзывами бывших и нынешних сотрудников.

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