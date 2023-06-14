«Платите три миллиона»: как мошенники обманывают россиян при приеме на работу

Мошенники под видом работодателей украли почти 3 млн рублей у россиянки, пытавшейся устроиться к ним экономистом. Им удалось оформить на женщину несколько кредитов прямо во время собеседования, получив доступ к экрану ее смартфона . «Известия» выяснили, как работают подобные схемы и как преступникам удается обманывать людей с помощью привлекательных вакансий.

На работу в кредит

В Москве экономист попыталась устроиться на работу онлайн и отдала мошенникам 2,6 млн рублей. Похищенные деньги ей придется выплачивать за кредит, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 43-летняя женщина искала в интернете работу ведущим экономистом и наткнулась на заманчивую вакансию, где нужно было только просматривать документы и ставить подписи, получая при этом высокую зарплату.

Экономист откликнулась на предложение, после чего с ней связались по Skype. Во время разговора «работодатели» попросили женщину нажать пару кнопок на смартфоне, чтобы получить демонстрацию экрана.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После этого женщине прислали ссылку на приложение, которое нужно было установить, а затем перевести деньги на свой номер телефона. Средства на него не поступили, и для того чтобы «вернуть» их, москвичке сказали установить еще несколько банковских приложений.

Следуя инструкциям, экономист оформила в них кредиты на 2,6 млн рублей. Деньги быстро пропали, а вместе с ними — и проводившая собеседование компания. Женщина обратилась в полицию, кибермошенников начали разыскивать.

Новая схема

Как объясняет «Известиям» руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев, схема, которую применили мошенники, — это разновидность социального инжиниринга, когда жертву вводят в заблуждение и заставляют провести определенные манипуляции с гаджетом.

— В данном случае женщина доверяла мошенникам, поскольку думала, что это настоящий работодатель, и предоставила им возможность видеть свой экран (такая функция существует в ряде мессенджеров), — рассказывает Коростелев. — Также она установила приложения, которые, вероятно, содержали в себе вредоносное ПО, способное перехватывать различные данные. И сделала транcакцию в тот момент, когда у злоумышленников был доступ к гаджету, и, вероятно, они подменили конечные реквизиты.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

По словам эксперта, скачивать приложения по чужим ссылкам ни в коем случае нельзя: если они окажутся вредоносными, то могут не просто перехватить различные данные, но и «захватить» управление над гаджетом. Соответственно, пользователь будет рисковать не только раскрытием разной чувствительной информации (от личных фото до учетных данных к клиент-банку), но и потерей денег.

При этом злоумышленники могут не сразу обнаружить себя, а, заразив телефон, провести в нем много времени и постепенно выведать нужную информацию, чтобы в нужный момент украсть побольше денег.

— Чтобы избежать таких рисков, стоит помнить: ни в коем случае нельзя давать доступ к своему устройству, в том числе включать демонстрацию экрана, а также не переходить по любым ссылкам и скачивать подозрительные приложения, — заключает эксперт «Кода безопасности».

Правила приема

Как говорит в беседе с «Известиями» директор юридической фирмы «Архипова и партнеры» юрист Елена Архипова, мошенники часто пытаются обмануть людей, которые ищут работу. При этом они постоянно придумывают новые, всё более хитрые схемы.

— Общее правило при приеме на работу — вас должно насторожить всё, что выходит за рамки стандартной процедуры. Она включает в себя прежде всего заключение трудового договора, из которого вытекает то, на какую должность, срок и с какими обязанностями вас принимают, с указанием фиксированной «белой» заработной платы, — рассказывает юрист.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников называет наличие трудового договора аксиомой: если его нет, то все взаимоотношения между соискателем и работодателем «вне закона» и защитить свои права человек не сможет.

— Потому договор обязательно должен быть, и вам стоит внимательно его прочесть (как и всё, что вы подписываете). Это поможет избежать большинства схем обмана, — говорит собеседник «Известий».

При изучении документа Гусятников призывает проверять соответствие должности, размер зарплаты и сроки ее выплаты, должностные инструкции, штрафы, ограничения и рабочие часы. При этом важно оценивать свои перспективы: если, к примеру, соискателю предлагают зарплату в несколько раз выше рыночной — возможно, компания просто ищет человека, на которого можно «повесить» материальную или юридическую ответственность.

При этом, по словам эксперта, сегодня вместо трудового договора людям часто предлагают заключить договор ГПХ или оформиться в качестве самозанятого. Идти на такой шаг или нет — каждый должен решать для себя сам, но необходимо, чтобы сотрудник понимал отличия трудового договора от ГПХ.

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В случае заключения договора ГПХ вы не являетесь сотрудником компании и на вас не распространяются гарантии, которые предусмотрены Трудовым кодексом: оплата больничных, отпусков, компенсации при увольнении или оплата за переработки.

Договор ГПХ не регламентирует рабочие часы и условия труда.

По такому договору нет заработной платы — только вознаграждение. Соответственно, нет премии и прочих бонусов. Если вам пообещали надбавку и не выплатили ее, по закону вы ничего не можете предъявить работодателю.

В договоре ГПХ могут быть прописаны любые условия и штрафы.

Работодатель не понесет ответственности, если вы получите травму при выполнении работы по договору ГПХ.

Сомнительные моменты

При выборе самой вакансии заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков не советует рассматривать те, где одно из условий трудоустройства — это оплата каких-либо услуг: дополнительного обучения, инструментов или самого оформления. Также не стоит доверять обещаниям легкого заработка взамен на небольшие инвестиции.

— Сегодня мошенники могут заманить соискателей привлекательными условиями труда и высокой зарплатой, но трудоустраивают кандидатов без оформления в первые месяцы. В таком случае высока вероятность, что работодатели могут не оплатить ваш труд, сославшись на недостаточное качество выполнения задач или вовсе перестав отвечать, — рассказывает Ветерков.

Менее популярный, но тоже существующий способ обмана — открытие дополнительных банковских счетов с передачей информации компании. Так мошенники получают доступ к данным соискателя, которые затем используют для незаконных схем или оформления кредитов, объясняет собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Документы при трудоустройстве

При трудоустройстве у будущего сотрудника могут попросить некоторые документы — важно знать, какие стоит предоставлять, а какие показывать необязательно, отмечают эксперты.

По словам Александра Ветеркова, при собеседовании работодатель имеет право получить информацию об образовании, трудовую книжку или справку о судимости, уголовном преследовании или административном наказании. Все эти данные могут повлиять на принятие решения о трудоустройстве для некоторых профессий.

При оформлении трудового договора работодателю также понадобятся паспорт соискателя, ИНН и документы воинского учета (при наличии).

— Также возможно оформление зарплаты на уже имеющуюся у соискателя банковскую карту, в таком случае компания запросит данные расчетного счета. Но стоит помнить, что такие сведения работодатель не должен узнавать на этапе собеседования, — говорит Ветерков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При первом общении с будущим работодателем эксперт рекомендует не передавать ему персональные данные и информацию о банковских счетах. Также соискателю важно не соглашаться на открытие счетов на компанию от своего лица , подчеркивает собеседник «Известий».

Как защитить себя

Подводя итог, директор юридической фирмы «Архипова и партнеры» юрист Елена Архипова перечисляет несколько правил безопасности, которые помогут защитить права при приеме на работу.

В первую очередь не стоит соглашаться на работу без подписания трудового договора — в противном случае кандидат рискует попасть в ситуацию, когда всё, включая выплату денег, будет зависеть от настроения работодателя . Кроме того, в случае необходимости соискатель не сможет доказать, что работал в данной организации.

Во-вторых, всегда лучше выбирать «белую» зарплату — ведь «серая» в конверте ничем не регулируется и определяется работодателем исключительно из его личных обоснований.

В-третьих, не стоит сообщать данные своих банковских карт до официального трудоустройства. А предложения удаленной работы с последующим самостоятельным выводом денег с незнакомого сервиса лучше сразу отклонять.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— И если вам что-то кажется непонятным, не бойтесь уточнять и задавать любые вопросы. Если в течение десяти минут на собеседовании вы не можете уловить сути вакансии или порядка оплаты, это может означать, что вас сознательно вводят в заблуждение, — говорит Елена Архипова.