Стало известно, сколько россияне планируют потратить на празднование Нового года

«СберСтрахование жизни» и сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» провели опрос и узнали, сколько россияне планируют потратить на празднование Нового года. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 19 декабря.

«Как показало наше исследование, каждый четвертый россиянин откладывает деньги на Новый год заранее и чаще всего тратит их на подарки родным, друзьям и себе. На празднование Нового года до 10 тыс. рублей планируют потратить 25% опрошенных, от 10 тыс. до 25 тыс. рублей — 27%. Еще 22% респондентов назвали сумму от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, 7% — от 50 тыс. до 75 тыс. рублей, 8% — от 75 тыс. до 100 тыс. рублей, 11% — более 100 тыс. рублей», — рассказала управляющий директор Управления методологии и компетенций «СберСтрахования жизни» Наталья Тарасова.

При этом выяснилось, что каждый четвертый россиянин (25%) откладывает деньги на празднование Нового года заблаговременно. Из них каждый второй начинает откладывать за два-три месяца до праздника, каждый третий — с начала декабря, каждый пятый — в течение года, меньше всего людей — за полгода.

Большинство россиян (76%) планируют потратить сбережения на подарки родным и друзьям. Половина респондентов (53%) на отложенные средства собираются накрыть новогодний стол. По 25% опрошенных хотят потратить деньги на развлечения или подарок для себя. 17% респондентов указали, что будут посещать рестораны в период новогодних праздников, а по 13% россиян планируют путешествие или покупку праздничной одежды и аксессуаров для встречи Нового года.

12% участников исследования рассказали, что хотели бы на отложенные деньги приобрести новогодние украшения, 6% готовятся отдохнуть в спа, 5% пойдут в ресторан в новогоднюю ночь, а 3% собираются арендовать дом или квартиру для празднования.

Отмечается, что исследование проводилось в декабре 2023 года. Его участниками стали более 3,6 тыс. жителей российских городов старше 18 лет.

Накануне были опубликованы результаты другого исследования, в ходе которого выяснилось, сколько россияне планируют потратить на путешествия в Новый год. 38% респондентов назвали цифру — не более 30 тыс. рублей на человека, 36% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а 18% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Еще 8% готовы потратить на путешествие более 100 тыс. рублей.