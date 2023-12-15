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Стало известно, сколько россияне планируют потратить на путешествия в Новый год

Опрос: почти 40% хотят уложиться в 30 тыс. рублей на путешествия в Новый год
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Более трети россиян (36%) планируют отправиться в путешествие в новогодние праздники, 93% из них отправятся в поездки по России, а 7% — за границу. Сколько денег они планируют потратить на путешествия, выяснили СК «Росгосстрах» и сообщество туроператоров России «Большая Страна» в ходе опроса. Результатами они поделились с «Известиями» 15 декабря.

Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий опрошенные назвали Урал, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Москву, Северный Кавказ и курорты Краснодарского края. Те, кто собирается за границу, в основном поедут в страны СНГ, Таиланд, Китай и Грузию.

Так, 38% респондентов планируют потратить на поездку в новогодние праздники не более 30 тыс. рублей на человека, 36% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а 18% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Еще 8% готовы потратить на путешествие более 100 тыс. рублей.

При этом 77% отмечают, что стоимость отдыха в новогодние праздники выросла за последний год. 26% из них считают, что она повысилась на 30%, 16% — на 20%, а 3% — на 10%. Оставшиеся 32% полагают, что стоимость выросла на 40% или более.

Что касается формата отдыха, то более половины россиян (56%) предпочитают в новогодних поездках гулять по городу и посещать достопримечательности. 22% планируют активный отдых — снегоходные туры, походы и горнолыжные активности, а 11% – спокойный отдых на природе.

43% россиян проведут в поездке четыре-пять дней, еще 28% — два-три дня, а каждый пятый (21%) поедет в путешествие на неделю.

Около трети россиян (31%) пока думают по поводу поездки в новогодние праздники, а 33% точно никуда не поедут и останутся дома. Основной причиной этого 29% респондентов назвали дороговизну путешествия в этот период. Еще 18% предпочитают отдыхать в другое время года, а 17% любят проводить новогодние праздники дома.

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Самыми распространенными направлениями для длительных путешествий зимой у россиян в 2023 году стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам. Такие данные накануне «Известиям» предоставили эксперты СК «Росгосстрах», которые проанализировали информацию по покупкам полисов страхования выезжающих за рубеж длительностью более 60 дней. Что касается европейских стран, то в 2023 году самыми популярными направлениями для зимовки стали Италия и Испания.

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