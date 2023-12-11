Названы самые популярные направления для зимовки у россиян

Самыми распространенными направлениями для длительных путешествий зимой у россиян в 2023 году стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам. Такие данные предоставили эксперты СК «Росгосстрах», которые проанализировали информацию по покупкам полисов страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) длительностью более 60 дней. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 11 декабря.

Отмечается, что в прошлом году лидером рейтинга была Индонезия, а Китай вообще не входил в топ-3.

Что касается европейских стран, то в 2023 году самыми популярными направлениями для зимовки стали Италия и Испания.

При этом количество купленных на длительный период полисов ВЗР в 2023 году уменьшилось на 39%, а по сравнению с 2021-м — почти в два раза.

Рейтинг по возрасту клиентов «Росгосстраха», выезжающих на зимовку за рубеж, также изменился по сравнению с прошлым годом. В 2023 году самую высокую долю занимают россияне в возрасте от 40 до 60 лет (37%). На втором месте клиенты в возрасте от 20 до 40 лет (29%), а на третьем — граждане старше 60 лет (17%). В 2022 году на первом месте по длительным зимним поездкам за рубеж была возрастная группа от 20 до 40 лет, а на втором — от 40 до 60 лет.

19 ноября сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования на декабрь и рассказал, в какие российские и зарубежные города его клиенты поедут в первый месяц зимы. Чаще всего в декабре туристы выбирают поездки в Москву: на столицу приходится 29% от всех отельных заказов по стране. Следом за ней идут Санкт-Петербург с долей 20,6% и Сочи с 12,6%.