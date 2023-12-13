Елочки нам принеси: сколько звезды потратили на украшение домов

Около 300 тыс. рублей стоит елка, как у Ольги Бузовой. В миллион обошлась зимняя красавица блогеру Сергею Сухову из-за сложного декора в виде сосулек на ветках. Еще дороже — Филиппу Киркорову, в доме которого стоит пятиметровое дерево. В тренде — елки, как из леса, а еще золото и серебро. Ксения Бородина вдохновилась сказкой «Морозко», а Карина Нигай — диско. «Известия» рассказывают о том, как звезды украсили дома к Новому году и сколько потратили на это удовольствие.

Больше 7 км гирлянд

До Нового года осталось чуть меньше трех недель, и соцсети уже пестрят многообразием вариантов праздничного декора в домах знаменитостей. К этому вопросу артисты подходят с размахом. У короля российской эстрады — под стать статусу — стоит во всех смыслах королевская елка. Она так и называется, а еще высотой 5 м и баснословной цены.

Фото: личная страница Филиппа Киркорова

— Самое дорогое украшение у нас в этом году было у Филиппа Киркорова — 1,2–1,5 млн рублей, в этом диапазоне. Это елка, игрушки, лестница, украшали еще какие-то детали дома, комоды, тумбы. Всё в совокупности вышло на такую сумму, — поделилась с «Известиями» декоратор и директор компании «Елочки в дом» Ольга Губенко. — Сама ель стоит, по-моему, в районе полумиллиона. Плюс хвойные гирлянды, которые на лестнице с одной и другой стороны. Очень много света, там не один километр лампочек у Филиппа Киркорова. Я думаю, больше 7 км гирлянд. Плюс сотни игрушек, многие из которых ручной работы.

Украсили красными, золотыми и белыми шарами. Хлопотала над этим роскошеством команда из семи человек в течение трех дней. Скромнее поставили искусственную елку в доме Ольги Бузовой — в два раза ниже и, соответственно, бюджетнее.

— Я думаю, что в 270–300 тыс. обошлась елка Ольге Бузовой. Ей тоже хотелось украсить красным, золотым и белым, — добавила Ольга Губенко.

К услугам декораторов обратилась и телеведущая Ксения Бородина. Высота ее елочки — 2,5 м. Украшена по мотивам сказки «Морозко». Стоимость специалисты не раскрывают, но говорят, что в среднем сегодня елка «под ключ» (аренда и украшение) у них стоит 250–300 тыс. рублей.

Фото: личная страница Карины Нигай

— Очень дорогие игрушки и сами елки. На объекте работает всегда несколько человек. Мы делаем елку за 8–12 часов. Это небыстро. Это не час, не два, а целый рабочий день. Только четыре часа мы крутим гирлянду на леске, обматывая каждую веточку. Четыре часа — четыре человека , — объяснила «Известиям» главный декоратор Decor Deluxx Евгения Бондарчук.

В тренде, говорят декораторы, холодные оттенки, золото, серебро. Например, у модного блогера Карины Нигай — диско-елка. Украшена серебряным дождиком и диско-шарами у подножья. Оформление, предполагает декоратор Александра Блохина, — около 150 тыс. рублей.

А еще спрос, по словам специалистов, есть на естественные природные мотивы в декоре. Абсолютный хит — заснеженные деревья и сосульки. Такая зимняя красавица стоит дома у блогера Сергея Сухова. Обошлась она ему тоже в круглую сумму.

— Елка стоила 1 млн рублей. Команда моих декораторов два месяца экспериментировала с составом, с помощью которого можно воссоздать эффект сосулек. Примерно неделю заняла заливка елки. Делали это на производстве, — рассказал блогер «Известиям». — Домой ее заносили, разделив на четыре части, но уже с распушенными ветками. В помещении финально собрали, украсили 300-метровой гирляндой, декорировали искусственным снегом . Такую елку обратно собрать нельзя, потому что сосульки сломаются. Соответственно, хранить ее далее можно только в таком собранном виде. Это подходит тем, у кого есть площади для хранения. Я эту елку собираюсь потом продать, возможно, отелю.

Большим спросом, по словам специалистов, пользуются именно искусственные деревья, так как, в отличие от живых, долго стоят и сохраняют красоту.

— Искусственные ели премиум-класса — это ели, изготовленные под настоящую, литые, когда каждая веточка отлита, максимально повторяя натуральную, и внутри перевита закрывающей проволоку коричневой лентой. Такие ели стоят от 20 тыс. рублей до бесконечности . Зависит от размера и от того, как они собраны, — сказала декоратор Александра Блохина.

До звезды

Актер Александр Мартынов, известный по роли Валентина Будейко в сериале «Универ. Новая общага», вот уже несколько лет перед праздником ставит искусственную елку. Правда, в отличие от некоторых коллег, доверять процесс украшения посторонним не готов.

— Елка у нас очень высокая — 2 м 40 см, прям под потолок. На игрушки мы не тратим уже ничего давно. У нас комплект лежит. Игрушек очень много самодельных, сделанных и мной даже, а в первую очередь супругой, кое-какие — нашими детьми. Конечно же, каждый год мы сами ставим елку. Никогда никаких декораторов не приглашаем, нам это чуждо, мы люди еще из советского времени . Ибо это семейный праздник. И кого-то извне… Ну не те масштабы. У нас не дворец, чтобы кого-то приглашать в помощь по украшению, — сказал он «Известиям».

Фото: личный архив Сергея Сухова

Певица Слава тоже дело взяла в свои руки. Правда, предпочтение отдала всё же живому дереву и даже не одному.

— Я каждый год обязательно ставлю живую елку, причем не одну, а в разные комнаты. Это самая любимая и большая семейная традиция. Обычно мы украшаем дом все вместе. Вот и в этом году мы поехали в магазин за живыми елками и украшениями с доченькой, родной сестрой и племянником. Много елочных игрушек у нас сохранилось еще с давних-давних лет, мы миксуем их с новыми, — сказала Слава «Известиям».

На то, как нарядить елку, известный астролог Татьяна Борщ смотрит не с точки зрения тенденций, а традиций.

— Во все времена в России Новый год предпочитали встречать ярко, шумно, весело, в компании тех людей, которых вы давно знаете. Особенно в этом году, поскольку Меркурий идет ретроградно, это особенно актуально, — сказала она «Известиям». — Если говорить об украшениях, чем ярче будет светиться елка, тем лучше сложится следующий год. Это старая традиция. Не жалейте сил, средств для украшения дома, потому что это единственный праздник в году, который можно считать волшебством.

Листок с желаниями, написанными под бой курантов, астролог рекомендует впопыхах не сжигать и не запивать шампанским, а оставить как раз под елкой на несколько дней и только потом сжечь.