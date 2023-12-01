Реквием и мечты: замок заказчика Моцарта и блузка Леди Ди

Рембрандт (а может, нет) за 15 млн фунтов, Айвазовский за 55 млн рублей, а еще — знаменитая блузка принцессы Дианы и замок XII века, связанный с именем Моцарта. Последний месяц года не сулит ценовых рекордов аукционному рынку, но сюрпризов все равно будет немало. «Известия» рассказывают о самых ярких лотах декабря.

«Поклонение волхвов»

На декабрьских торгах работами старых мастеров Sotheby’s делает главную ставку на картину «Поклонение волхвов», атрибутируемую Рембрандту. Эксперты аукционного дома датируют ее 1628 или 1629 годом, то есть периодом до переезда художника в Амстердам, где уже в 1632 году он напишет другой вариант того же сюжета, хранящийся ныне в Эрмитаже. В отличие от петербургского шедевра, центральная часть композиции которого залита золотистым светом, изображение на описываемом произведении выполнено почти исключительно в темно-серых и коричневых тонах. Живописец подчеркивает, что события разворачиваются ночью. Более того, через окно в крыше мы видим Вифлеемскую звезду.

Фото: Sotheby's

Прелесть цветового решения — в бликах белого света на пышных одеяниях волхвов и их дарах Иисусу. И всё же картина проигрывает эрмитажной версии в выразительности. Возможно, это одна из причин, почему эстимейт сравнительно невелик по меркам крайне редкой на рынке живописи Рембрандта: 10-15 млн фунтов. Но есть и другое объяснение: в 2021 году на Christie’s то же произведение было продано как работа живописца из круга Рембрандта, но не его самого. В разные годы в разных источниках «Поклонение волхвов» атрибутировали то самому мастеру, то его ученикам. На выставках картина фигурировала лишь четырежды, исключительно в голландских музеях, зато во всех случаях — как Рембрандт. В общем, это покупка из разряда «на свой страх и риск». Тем интереснее, сколько же за нее в итоге выложат.

Морской пейзаж Айвазовского

В России появился новый игрок на рынке искусства — Аукционный холдинг, объединивший три компании: Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом. Цель альянса — заменить русские торги ушедших из нашей страны Sotheby’s и Christie’s, предложив коллекционерам имена и произведения аналогичного топ-уровня. И зайти было решено сразу с козырей. 3 декабря в историческом особняке Коробова в Большом Овчинниковском переулке собиратели смогут побороться за работы Рериха, Васнецова, Шишкина, Кончаловского, Кустодиева и других важнейших фигур отечественной живописи.

Фото: Аукционный холдинг

Топ-лотом станет морской пейзаж Айвазовского «Корабль в море на фоне гор» (1891). Его эстимейт — 55 млн рублей. Лидирующая онлайн-ставка за три дня до мероприятия составляла 28 млн. Вещь эта действительно весьма достойная: великолепно написан закат, горы, дрейфующий на их фоне парусник и, конечно, водная гладь, в которой отражаются мягкие лучи заходящего солнца. Произведение средних размеров — 74,5 см по широкой стороне. Этим объясняется далеко не рекордная для Айвазовского цена (для сравнения: целый ряд полотен художника были проданы на Sotheby’s и Christie’s за 2-3 млн фунтов, но их габариты превышали два метра). И тем не менее: если итоговая сумма продажи хотя бы достигнет заявленного эстимейта, это уже будет достойный результат для нового объединения.

Замок Моцарта

Самый необычный лот в сфере недвижимости: австрийский замок Штуппах, построенный в 1130 году и затем перестраивавшийся в XV и XVII веках. За почти тысячу лет своего существования он видел много событий, но наиболее яркая история связана с Моцартом. Нет, сам композитор здесь никогда не жил. Однако именно владелец особняка граф Франц фон Вальзегг в 1791 году заказал Моцарту «Реквием» в память об умершей супруге. И с этим заказом связана знаменитая легенда о черном человеке, передавшем задаток. Предчувствовавший скорую смерть гений воспринял слугу графа как посланца из другого мира и, взявшись все-таки за работу, говорил, что пишет реквием самому себе. (Здесь следует сделать оговорку, что обстоятельства работы над опусом и кончины Моцарта изрядно мифологизированы, и музыковеды до сих пор пытаются отделить правду от вымысла.)

Фото: Sotheby's

Так или иначе, после смерти маэстро, не успевшего завершить произведение, его жена Констанца просила разных знакомых композиторов дописать «Реквием», чтобы отдать его заказчику и получить гонорар. В итоге работу довел до конца ученик Моцарта Франц Зюсмайер, и в 1792-м граф, наконец, получил партитуру. Она хранилась в замке Штуппах вплоть до попадания в Австрийскую национальную библиотеку.

Какая часть эстимейта (€3,95–€9.95 млн) обусловлена сюжетом с «Реквиемом», едва ли можно понять, не видя замка вживую и не имея возможности изучить все нюансы его состояния. Но судя по фотографиям, это прекрасная декорация для костюмных фильмов: и интерьеры (это в общей сложности 50 комнат, а также ряд других пространств), и здание снаружи, и сад перед ним выглядят так, как будто это кадры из «Барри Линдона» Кубрика.

Помолвочная блузка принцессы Дианы

И последний лот нашей подборки тоже имеет отношение к историческим личностям. Причем, в отличие от замка, его ценность исключительно в бэкграунде. Речь идет о блузке принцессы Дианы. В феврале 1981 года было объявлено о ее помолвке с принцем Чарльзом (ныне — королем Великобритании Карлом III), и анонс совпал с публикацией в Vogue официального портрета, созданного королевским фотографом Лордом Сноудоном. На знаменитом снимке Леди Ди изображена как раз в этой блузке из крепа.

Фото: Julien's Auctions

Выбор девушки был безупречен: нежнейший светло-розовый оттенок символизировал лиричность, романтичность принцессы, а свободный воротник с оборками и складки спереди — ее внутреннюю независимость. Дизайнерами блузки выступили Дэвид и Элизабет Эмануэль, и они же потом разработают свадебное платье Дианы.

Теперь, зная дальнейшую трагическую судьбу принцессы, мы иными глазами смотрим и на фотографию, и на саму блузку. Но это и придает особую ценность раритету. Аукционный дом Julien's Auctions оценивает лот в $80-100 тыс. Хотя, учитывая любовь британцев к Леди Ди, можно предположить, что итоговая сумма окажется существенно больше.