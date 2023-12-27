Минобороны сообщило о запуске с Плесецка ракеты «Союз-2.1в» с военным спутником
Легкая ракета, которая выведет на орбиту военный спутник, запущена с космодрома Плесецк, сообщили 27 декабря в Минобороны РФ.
Как уточняется, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» провели Воздушно-космические силы РФ.
«В среду, 27 декабря, в 10:03 с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — сказано в заявлении военного ведомства.
Предыдущий старт на этом космодроме состоялся 21 декабря. Тогда на орбиту военный спутник выводила ракета «Союз-2.1б».
До этого, 26 ноября, корреспондент «Известий» Владислав Харченко рассказал, что Минобороны РФ организовало экскурсию на космодром для 45 воспитанниц московского, санкт-петербургского кадетских корпусов «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» и Кызылского президентского кадетского училища на испытательный космодром Плесецк в Архангельской области. Главным событием программы стал пуск ракеты-носителя класса «Союз-2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны, который они увидели собственными глазами.