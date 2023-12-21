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ВКС РФ запустили ракету «Союз-2.16» со спутником с космодрома Плесецк

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Воздушно-космические силы (ВСК) РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Об этом 21 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«В 11:48 с государственного испытательного космодрома Минобороны Российской Федерации в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

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До этого ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк со спутником в интересах Минобороны России 25 ноября.

Предыдущий запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ был осуществлен 27 октября. Это был четвертый за год пуск ракеты класса «Союз-2» с космодрома Плесецк с космическими аппаратами военного назначения.

26 ноября корреспондент «Известий» Владислав Харченко рассказал, что Минобороны России организовало экскурсию для 45 воспитанниц Московского, Санкт-Петербургского кадетских корпусов «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» и Кызылского президентского кадетского училища на испытательный космодром Плесецк в Архангельской области.

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