ВКС РФ провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк со спутником в интересах Минобороны России. Об этом 26 ноября сообщили в ведомстве.

«В субботу, 25 ноября, в 23:58 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Ранее, 27 октября, ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками также была запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ. Пуск был совершен боевым расчетом космических войск ВКС РФ. Это четвертый за год пуск ракеты класса «Союз-2» с космодрома Плесецк с космическими аппаратами военного назначения.