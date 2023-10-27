Ракета «Союз-2.1б» со спутниками запущена в интересах Минобороны с Плесецка
Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщили 27 октября в ведомстве.
Пуск был совершен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил РФ.
Это четвертый за год пуск ракеты класса «Союз-2» с космодрома Плесецк с космическими аппаратами военного назначения.
В общей сложности с начала 2023 года с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур было проведено 13 пусков ракет с выводом на орбиту 55 космических аппаратов.
26 октября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными заявил, что состав российской орбитальной группировки нужно кратно увеличить в сжатые сроки. Он также указал на необходимость сделать производство спутников конвейерным.
Вопросам развития космической отрасли государства уделяется отдельное внимание. Так, под руководством Путина 25 октября прошла тренировка стратегических сил сдерживания, в ходе которой были осуществлены пуски ракет, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева».