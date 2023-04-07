Плесецк в иллюминаторе: звездный десант высадился на космодроме

В преддверии Дня космонавтики делегация артистов из команды «Киногром» полетела в Архангельскую область, чтобы поздравить военнослужащих на космодроме «Плесецк» с их профессиональным праздником. «Известия» составили народным любимцам компанию и узнали, что у каждого из них есть своя связь с космосом, а у кого-то — даже с самим Юрием Гагариным.

Сверхсекретные объекты

Ранним утром 6 апреля представительная делегация из народных, заслуженных и просто знаменитых актеров собралась на КПП аэродрома Чкаловский. Их ждал рейс на север. Звездный десант собирался высадиться в Плесецке. Там их встречали офицеры 1-го Государственного испытательного Краснознаменного орденов Суворова и Трудового Красного Знамени космодрома Министерства обороны Российской Федерации. Или проще — на 1 ГИК МО РФ. А еще проще — на космодроме «Плесецк».

Президент фестиваля «Алые паруса имени Василия Ланового» народный артист России Андрей Соколов сошел с трапа самолета, широко улыбаясь. Как выяснилось, от предвкушения встречи с чем-то родным.

— По первому образованию моя специальность — инженер-технолог по производству летательных аппаратов, у меня диплом Московского авиационно-технологического института, — удивил народный артист. — К сожалению, страны в которой я вырос, СССР, уже нет. И МАТИ уже нет. Конечно же, по этому поводу есть и ностальгия. В свое время была такая международная программа «Союз – Аполлон», и наша кафедра делала оболочку для ракеты-носителя «Союз». Но с другой стороны, я вижу, как всё возрождается. Это придает уверенности в завтрашнем дне.

Народный артист России Андрей Соколов на космодроме «Плесецк» Фото: Министерство обороны РФ

На экскурсии по стартовому комплексу космодрома «Плесецк» артистам показали место, откуда пускают в космос ракеты-носители «Ангара» и «Союз». Это объекты сверхсекретные, поэтому ни фотографировать, ни звонить там нельзя. Телефоны просят сдать на КПП.

Как говорят офицеры, с погодой артистам повезло. Солнце нередко балует служивых в этих краях. От блеска белоснежного снега слепит глаза. Осмотрев объект и узнав о недосягаемости уровня защиты отечественных космических войск, делегацию сфотографировали офицеры. И доставили в город Мирный — там их уже ждали в горнизонном Доме офицеров.

Это удивительное место. В городе Мирном нет ни одного светофора. И есть улица Заозерная, на которой лишь один дом — под номером 36. Здесь единственный в Архангельской области аквапарк.

«Любаша, расти большая, Твой Гагарин»

Ровно 20 лет назад на космодроме побывал президент России Владимир Путин. Приветствие главы государства здесь передают из уст в уста: «Будущее обороны России будет обеспечено вами. Успехов!»

Артистов в Доме офицеров приветствовал начальник космодрома.

— Самое главное богатство космодрома — это люди, верные хранители традиций ветеранов — основателей космодрома, и традиций офицерского корпуса России, — сказал со сцены полковник Николай Башляев.

Полковник Николай Башляев приветствует артистов Фото: Министерство обороны РФ

Сами артисты поделились своими воспоминаниями, связанными с космосом.

— Я родилась в Ленинграде, училась в школе Циолковского и, конечно же, мечтала летать , — рассказала заслуженная артистка России Галина Бокашевская. — И на всю жизнь запомнила, как в Кремле познакомилась с Героем Советского Союза Георгием Гречко.

С космическим и патриотическим репертуаром выступили: народная артистка России Наталья Гвоздикова, заслуженный артист Николай Денисов, Егор Сальников, Александр Ряполов, Иван Жвакин, Максим Глотов, Дмитрий Козырев, Павел Баршак, Евгения Бордзиловская. Вела концерт заслуженная артистка России Татьяна Судец.

— Для меня поездка на космодром очень интересна, я же окончила Московский радиомеханический техникум , а потом получала образование в Энергетическом институте, на радио-техническом факультете, — поделилась с «Известиями» диктор Центрального телевидения. — Тем более наш институт, в котором я работала после окончания, сотрудничал с Плесецком.

Делегация артистов в Доме офицеров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Легендарная тетя Таня начинала простым лаборантом и дослужилась до инженера с окладом 130 рублей.

— А когда в 1972 году пришла на телевидение, моя зарплата оказалась 70 рублей. Но я нисколько не пожалела о своем выборе, — подчеркивает она.

Заслуженная артистка России Любовь Руденко привезла с собой дорогие сердцу вещи.

— Для меня этот визит символичен, — рассказала актриса. — В 1962-м моя мама, тоже актриса, была в «Артеке», где познакомилась с Юрием Гагариным. Он подарил ей свое фото и написал: «Дине Солдатовой, на память о чудесном дне, проведенном на Черном море. Гагарин. 21.09.1962». А после космонавт попросил у мамы книгу, из которой выпала моя фотография. И Юрий Алексеевич написал пожелания и для меня. «Любаша, расти большая, Твой Гагарин». Этими раритетами я очень дорожу.

С делегацией артистов летал на космодром Герой России, космонавт Евгений Тарелкин. Его ракетами не удивить.

— Мне интересно пообщаться с людьми. И от этой встречи я остался в полном восторге, — поделился космонавт.

В этой поездке Герой России вызвался помочь экипажу самолета. Проходя между креслами, он предлагал артистам горячий чай и бутерброды. Пассажиры изумлялись: если на борту такой бортпроводник, то насколько же титулованный командир экипажа?

Артисты и офицеры расстались добрыми друзьями и пообещали еще встретиться.