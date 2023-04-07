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Плесецк в иллюминаторе: звездный десант высадился на космодроме

Народный артист Андрей Соколов с коллегами отправился с культурной миссией в тайгу особого назначения
Фото: Министерство обороны РФ
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В преддверии Дня космонавтики делегация артистов из команды «Киногром» полетела в Архангельскую область, чтобы поздравить военнослужащих на космодроме «Плесецк» с их профессиональным праздником. «Известия» составили народным любимцам компанию и узнали, что у каждого из них есть своя связь с космосом, а у кого-то — даже с самим Юрием Гагариным.

Сверхсекретные объекты

Ранним утром 6 апреля представительная делегация из народных, заслуженных и просто знаменитых актеров собралась на КПП аэродрома Чкаловский. Их ждал рейс на север. Звездный десант собирался высадиться в Плесецке. Там их встречали офицеры 1-го Государственного испытательного Краснознаменного орденов Суворова и Трудового Красного Знамени космодрома Министерства обороны Российской Федерации. Или проще — на 1 ГИК МО РФ. А еще проще — на космодроме «Плесецк».

Президент фестиваля «Алые паруса имени Василия Ланового» народный артист России Андрей Соколов сошел с трапа самолета, широко улыбаясь. Как выяснилось, от предвкушения встречи с чем-то родным.

По первому образованию моя специальность — инженер-технолог по производству летательных аппаратов, у меня диплом Московского авиационно-технологического института, — удивил народный артист. — К сожалению, страны в которой я вырос, СССР, уже нет. И МАТИ уже нет. Конечно же, по этому поводу есть и ностальгия. В свое время была такая международная программа «Союз – Аполлон», и наша кафедра делала оболочку для ракеты-носителя «Союз». Но с другой стороны, я вижу, как всё возрождается. Это придает уверенности в завтрашнем дне.

Народный артист России Андрей Соколов на космодроме «Плесецк»

Народный артист России Андрей Соколов на космодроме «Плесецк»

Фото: Министерство обороны РФ

На экскурсии по стартовому комплексу космодрома «Плесецк» артистам показали место, откуда пускают в космос ракеты-носители «Ангара» и «Союз». Это объекты сверхсекретные, поэтому ни фотографировать, ни звонить там нельзя. Телефоны просят сдать на КПП.

Как говорят офицеры, с погодой артистам повезло. Солнце нередко балует служивых в этих краях. От блеска белоснежного снега слепит глаза. Осмотрев объект и узнав о недосягаемости уровня защиты отечественных космических войск, делегацию сфотографировали офицеры. И доставили в город Мирный — там их уже ждали в горнизонном Доме офицеров.

Это удивительное место. В городе Мирном нет ни одного светофора. И есть улица Заозерная, на которой лишь один дом — под номером 36. Здесь единственный в Архангельской области аквапарк.

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«Любаша, расти большая, Твой Гагарин»

Ровно 20 лет назад на космодроме побывал президент России Владимир Путин. Приветствие главы государства здесь передают из уст в уста: «Будущее обороны России будет обеспечено вами. Успехов!»

Артистов в Доме офицеров приветствовал начальник космодрома.

— Самое главное богатство космодрома — это люди, верные хранители традиций ветеранов — основателей космодрома, и традиций офицерского корпуса России, — сказал со сцены полковник Николай Башляев.

Полковник Николай Башляев приветствует артистов

Полковник Николай Башляев приветствует артистов

Фото: Министерство обороны РФ

Сами артисты поделились своими воспоминаниями, связанными с космосом.

Я родилась в Ленинграде, училась в школе Циолковского и, конечно же, мечтала летать, — рассказала заслуженная артистка России Галина Бокашевская. — И на всю жизнь запомнила, как в Кремле познакомилась с Героем Советского Союза Георгием Гречко.

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С космическим и патриотическим репертуаром выступили: народная артистка России Наталья Гвоздикова, заслуженный артист Николай Денисов, Егор Сальников, Александр Ряполов, Иван Жвакин, Максим Глотов, Дмитрий Козырев, Павел Баршак, Евгения Бордзиловская. Вела концерт заслуженная артистка России Татьяна Судец.

Для меня поездка на космодром очень интересна, я же окончила Московский радиомеханический техникум, а потом получала образование в Энергетическом институте, на радио-техническом факультете, — поделилась с «Известиями» диктор Центрального телевидения. — Тем более наш институт, в котором я работала после окончания, сотрудничал с Плесецком.

Делегация артистов в Доме офицеров

Делегация артистов в Доме офицеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Легендарная тетя Таня начинала простым лаборантом и дослужилась до инженера с окладом 130 рублей.

А когда в 1972 году пришла на телевидение, моя зарплата оказалась 70 рублей. Но я нисколько не пожалела о своем выборе, — подчеркивает она.

Заслуженная артистка России Любовь Руденко привезла с собой дорогие сердцу вещи.

— Для меня этот визит символичен, — рассказала актриса. — В 1962-м моя мама, тоже актриса, была в «Артеке», где познакомилась с Юрием Гагариным. Он подарил ей свое фото и написал: «Дине Солдатовой, на память о чудесном дне, проведенном на Черном море. Гагарин. 21.09.1962». А после космонавт попросил у мамы книгу, из которой выпала моя фотография. И Юрий Алексеевич написал пожелания и для меня. «Любаша, расти большая, Твой Гагарин». Этими раритетами я очень дорожу.

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С делегацией артистов летал на космодром Герой России, космонавт Евгений Тарелкин. Его ракетами не удивить.

— Мне интересно пообщаться с людьми. И от этой встречи я остался в полном восторге, — поделился космонавт.

В этой поездке Герой России вызвался помочь экипажу самолета. Проходя между креслами, он предлагал артистам горячий чай и бутерброды. Пассажиры изумлялись: если на борту такой бортпроводник, то насколько же титулованный командир экипажа?

Артисты и офицеры расстались добрыми друзьями и пообещали еще встретиться.

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