Голос из поколения: неизвестная аудиозапись Гагарина раскрывает его как ученого

Найдена неизвестная ранее аудиозапись научного выступления Юрия Гагарина . Об этом «Известиям» рассказала начальник Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России (ЦДАиК) Юлия Сигорская. По мнению экспертов, эта находка не только дополняет образ первого в мире космонавта, показывая его как ученого, но и раскрывает новые детали о новаторской советской разработке. «Известия» публикуют раритет и раскрывают историю его обнаружения.

Пожелтевший конвертик

«Были проведены экспериментальные исследования модели данного типа летательного аппарата с целью определения этих статических характеристик в аэродинамической трубе. Из рассмотрения этих графиков следует, что на всем сборном диапазоне углов атаки теоретические расчеты и экспериментальные характеристики полностью и очень хорошо совпадают, следовательно, методы расчета и методы продува были мной собраны правильно».

Это фрагмент из никогда не публиковавшегося выступления Юрия Гагарина на защите диплома в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского. Первый космонавт поступил туда 3 сентября 1961 года — менее чем через пять месяцев после исторического полета. А 17 февраля 1968 года под руководством С. М. Белоцерковского защитил диплом, посвященный созданию космического летательного аппарата самолетного типа. Проектом занималась группа космонавтов, Гагарин же отвечал за расчет аэродинамических показателей.

Голос из поколения Юрий Гагарин во время защиты дипломной работы в военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е.Жуковского Фото: РИА Новости/Александр Моклецов

Результаты своих расчетов Юрий Алексеевич и продемонстрировал комиссии. Поскольку работы над проектом были засекречены, его речь нигде не публиковалась. Зато частично была тайно записана на аудио. Но более полувека о существовании пленки никто не знал . Историческая находка была сделана буквально за несколько дней до 61-й годовщины первого полета в космос.

— В Центральном Доме авиации и космонавтики есть архив. Многие документы в него были переданы во время переезда Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского в Воронеж. Оттуда нам передали вещи из кабинета, где Юрий Гагарин готовил свой диплом. В связи со своей известностью, ему было довольно трудно учиться вместе с другими студентами — космонавта отвлекали расспросами и просьбами сфотографироваться, — рассказал «Известиям» Роман Дьячков, замначальника ЦДАиК. — В том числе мы получили архив фото и видео, который долгое время просто хранили, а сейчас начали открывать его для посетителей музея. Мы осторожно достаем и оцифровываем записи, ведь многие из них уже начали разрушаться. В рамках этой работы мы нашли данную запись и решили показать миру ко Дню космонавтики.

Глава ЦДАиК Юлия Сигорская отмечает: архивы были не атрибутированы и не описаны. Поэтому содержимое драгоценной пленки оказалось сюрпризом.

Голос из поколения Фото: пресс-служба Союза частных музеев и коллекционеров

— Она буквально выпала из какого-то контейнера: это был пожелтевший конвертик с надписью «Гагарин диплом». Мы не знали, что именно там. А четыре дня назад оцифровали пленку, и оказалось, что это действительно фрагмент его объяснения аэродинамических характеристик космического аппарата, — пояснила «Известиям» Юлия Сигорская после презентации открытия, организованной ЦДАиК вместе с Союзом частных музеев и коллекционеров России. — Космонавт говорит о крыльях, о самолете как прообразе, и о том, что был создан специальный тренажер для отработки полетного задания.

В надежде на полную запись

Продолжительность записи небольшая: 6 минут 22 секунды. Это только часть речи. Но эксперты, прослушавшие запись по просьбе «Известий», отмечают: даже в таком виде аудиодокумент содержит ценную информацию для ученых , занимающихся историей советской космонавтики.

— Мы знали о том, что Гагарин вместе с другими космонавтами первого отряда разрабатывал проект космоплана — крылатого летательного аппарата, выполняющего задачи на орбите и возвращающегося на аэродром, из воспоминаний аэродинамика Белоцерковского. Однако подробности этого проекта всё равно оставались недоступными для независимых исследователей, — отметил писатель, научный журналист, исследователь истории космонавтики, автор книги «Юрий Гагарин — один полет и вся жизнь» Антон Первушин.

Голос из поколения Фото: пресс-служба Союза частных музеев и коллекционеров

Теперь эти детали доступны всем желающим. Впрочем, «белые пятна» все равно остаются. Антон Первушин подчеркивает: нужна полная запись выступления, а лучше рассекретить весь проект. На смысловые лакуны указывает и заведующий кафедрой самолётостроения и эксплуатации авиационной техники Иркутского национального исследовательского технического университета Игорь Бобарика.

— Из аудиозаписи непонятно, о каком конкретно типе аппарата идёт речь. Однозначно, что Гагарин говорит о поведении аппарата не в космосе, а в плотных слоях атмосферы , — подчеркнул Игорь Бобарика. — Рассмотренные и вынесенные на защиту аспекты свидетельствуют о том, что был выполнен большой объем работы, с глубоким погружением в тему. Но, конечно, по короткому отрывку аудиозаписи сложно судить более детально. Для этого нужно смотреть графики, результаты вычислений. Надеюсь, когда-нибудь представится такая возможность.

Прерванный полет

Гагарин и его коллеги успешно прошли защиту, и дело вовсе не в их особом статусе: основательность и методологическую точность их исследования признают и современные эксперты, опрошенные «Известиями».

А всего через месяц с небольшим страну оглушила горькая новость:

Голос из поколения Летчики-космонавты СССР Юрий Гагарин (справа) и Павел Попович на лекции в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского Фото: РИА Новости

«27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полета на самолете трагически погиб первый летчик-космонавт СССР, член КПСС, Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК ВЛКСМ, полковник Юрий Алексеевич Гагарин », — сообщала газета «Известия» от 28 марта.

Вслед за первым космонавтом отправилась в вечность и разработка, поначалу названная его инициалами — ЮГ, а позже ставшая известной как «Буран 68».

— В 1968 году работа Гагарина и группы космонавтов оценивалась как выдающаяся. В сентябре они должны были ее продолжить, он после гибели Юрия Алексеевича тема откладывается, — пояснила Юлия Сигорская.