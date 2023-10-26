Путин заявил о необходимости кратно увеличить состав орбитальной группировки РФ

Состав российской орбитальной группировки нужно кратно увеличить в сжатые сроки. Об этом 26 октября заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по развитию космической отрасли.

«В тесном сотрудничестве государства и бизнеса необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки, обеспечить создание и эксплуатацию наших собственных многоспутниковых группировок», — сказал глава российского государства.

Он также обратил внимание на то, что производство спутников должно стать конвейерным.

Путин 26 октября провел встречу с молодыми учеными и совещание по ракетно-космической отрасли, в ходе которого удивился зарплатам специалистов. Он отметил, что власти займутся вопросом их повышения. В ходе встречи с молодыми учеными президент России также подчеркнул, что космическая отрасль является очень интересной и перспективной сферой, без развития которой жизнь человечества вскоре станет невозможной.

Также Путин заявил о необходимости расширить доступность ключевых космических сервисов, а также покрытие связью территории страны. Кроме того, правительству РФ до 1 июля 2024 года поручено разработать и утвердить нацпроект по развитию космических технологий и сервисов.

По словам российского президента, государство заинтересовано в развитии частных космических компаний. Он подчеркнул, что взаимодействие между государством и частным бизнесом востребовано на фоне того, что происходит коммерциализация космических услуг. И развивать отрасль без этого будет невозможно.

Вопросам развития космической отрасли государства уделяется отдельное внимание. Накануне под руководством Путина состоялась тренировка стратегических сил сдерживания, в ходе которой были осуществлены практические пуски ракет, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева».