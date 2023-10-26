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Путин призвал расширить доступность ключевых космических сервисов

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин 26 октября во время совещания по развитию космической отрасли заявил о необходимости расширить доступность ключевых космических сервисов, а также покрытие связью территории страны.

«Так, в короткие сроки нам нужно существенно расширить для граждан, бизнеса, органов власти всех уровней доступность ключевых космических сервисов», — отметил он.

Президент указал, что имеет в виду покрытие всей территории России качественной связью, а также «информационные продукты и технологии в сфере дистанционного зондирования земли». Он также добавил, что России надо подумать об экспорте своих космических сервисов в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Кроме того, правительству РФ до 1 июля 2024 года поручено разработать и утвердить нацпроект по развитию космических технологий и сервисов.

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Ранее в этот день на встрече в Королеве с молодыми учеными, работающими в ракетно-космической отрасли, президент, говоря о финансировании федеральной космической программы, отметил, что бюджет у России большой, надежный и сбалансированный. Он добавил, что всë зависит от готовности отдельных отраслей, в том числе космической отрасли, к освоению сегментов своей работы.

В июле сообщалось, что свыше 100 компаний в РФ подключились к развитию высокотехнологичных отраслей. По каждому соглашению разработаны дорожные карты, сформированы мероприятия. Предприятия создадут конкретные продукты и образцы, готовые к запуску в производство. Соглашения касаются программного обеспечения, современных сетей связи, энергетики, космических систем и сервисов.

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