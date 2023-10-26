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Путин указал на продолжение сотрудничества РФ с другими странами в сфере космоса

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Россия продолжает сотрудничать с другими странами в сфере космоса, несмотря на существующие проблемы. Об этом в четверг, 26 октября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

«Сегодня в космосе сотрудничество идет несмотря ни на какие проблемы. МКС (Международная космическая станция. — Ред.) работает», — подчеркнул глава государства.

Также в ходе встречи президент отметил, космическая отрасль является очень интересной и перспективной сферой, без развития которой жизнь человечества вскоре станет невозможной.

«И существование отдельных стран, их статус на мировой арене, их качество развития без космоса невозможно», — добавил он.

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Ранее в ходе общения с молодыми учеными Путин подчеркнул, что власти РФ уделяют много внимания «разбюрокрачиванию». В «расчистке» также нуждается и ракетно-космическая отрасль, ее необходимо избавить от избыточного регулирования, но не в ущерб безопасности, уточнил российский лидер.

Ранее, 19 июля, Путин заявил, что у России большие планы по освоению ближнего и дальнего космоса. По его словам, космическая деятельность имеет значение и для РФ, и для человечества в целом.

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