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Путин заявил о внимании властей РФ к «разбюрокрачиванию»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Власти РФ уделяют много внимания «разбюрокрачиванию», заявил 26 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными.

Глава РФ выразил мнение, что «в расчистке» нуждается и ракетно-космическая отрасль. Ее необходимо избавить от избыточного регулирования, однако не в ущерб безопасности.

«Конечно, нужно приспосабливать нормативную базу к реалиям сегодняшнего дня <...> Это должно быть таким образом организовано, чтобы обеспечить безопасность, надежность космической системы в целом и аппаратов», — сказал Путин.

Он заявил, что избавляться от избыточного регулирования необходимо, поскольку бюрократия в сфере космоса не избавляет от сбоев, как произошло недавно с автоматической станцией «Луна-25».

Российский лидер 26 октября посетил ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где проводит встречу со специалистами.

Придалась импульсу: почему потерпела аварию станция «Луна-25»
И скажется ли гибель аппарата на реализации российских программ исследования спутника Земли

Первая в истории современной России миссия на Луну стартовала с космодрома Восточный 11 августа с запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Позже она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.

17 августа станция «Луна-25» сделала первые снимки лунной поверхности с помощью телекамер комплекса «СТС-Л». Однако 20 августа после сообщений о нештатных ситуациях при переходе на посадочную орбиту «Луна-25» прекратила свое существование, столкнувшись с поверхностью спутника Земли.

В «Роскосмосе» заявили, что вероятная причина аварии станции «Луна-25» состоит в том, что блок измерения угловых скоростей не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передал бортовому комплексу управления «нулевые сигналы».

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