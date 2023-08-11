Станция «Луна-25» выведена на траекторию полета к естественному спутнику Земли

Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел автоматическую станцию «Луна-25» на траекторию полета к спутнику Земли, о чем сообщили в «Роскосмосе» 11 августа.

«Автоматическая станция выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат», — сказано в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что выход станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается на 16 августа, а посадка на поверхность естественного спутника Земли — на 21 августа.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25», которая станет первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, состоялся с космодрома Восточный состоялся ранее в этот день.

Станция соберет и проанализирует грунт Луны, проведет длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса спутника Земли. Возвращаемого аппарата у «Луны-25» нет.

3 августа сообщалось, что длительность полета «Луны-25» составит около 4,5 суток, а научная работа станции продлится год. Уточнялось, что в 2027 и 2028 годах должны состояться миссии орбитального аппарата «Луна-26» и посадочной станции «Луна-27». Вторая будет оснащена установкой для бурения лунного грунта.

В последний раз отечественная станция летала к Луне в 1976 году. После этой миссии возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 г лунного грунта.

10 апреля директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович указал на независимость проекта запуска «Луны-25» от участия Европейского космического агентства (ЕКА).