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Запуск станции «Луна-25» состоялся с космодрома Восточный

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Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Н. Бережная
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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25», которая станет первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, состоялся с космодрома Восточный 11 августа в 02:10 (мск)

«Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне», — написал в своем Telegram-канале «Роскосмос».

Это был одиннадцатый пуск российской ракеты-носителя в 2023 году, в том числе третий с космодрома Восточный, добавили в госкорпорации.

Станция соберет и проанализирует грунт Луны, проведет длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса спутника Земли. Возвращаемого аппарата у «Луны-25» нет.

В последний раз отечественная станция летала к Луне в 1976 году. После этой миссии возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 г лунного грунта.

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8 августа ракету «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» вывезли на стартовый комплекс космодрома Восточный.

3 августа сообщалось, что длительность полета «Луны-25» составит около 4,5 суток, а научная работа станции продлится год. Уточнялось, что в 2027 и 2028 годах должны состояться миссии орбитального аппарата «Луна-26» и посадочной станции «Луна-27». Вторая будет оснащена установкой для бурения лунного грунта.

10 апреля директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович указал на независимость проекта запуска «Луны-25» от участия Европейского космического агентства (ЕКА).

В 2027 и 2028 годах должны состояться миссии орбитального аппарата «Луна-26» и посадочной станции «Луна-27». Вторая будет оснащена установкой для бурения лунного грунта.

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