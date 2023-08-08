Ракету с автоматической станцией «Луна-25» вывезли на космодром Восточный

Ракету «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» вывезли на стартовый комплекс космодрома Восточный. Об этом 8 августа сообщил «Роскосмос».

«После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации «Роскосмос» продолжили ее подготовку к пуску», — сообщила компания.

Накануне стало известно, что пуск ракеты-носителя с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» запланирован на 11 августа. Станция соберет и проанализирует грунт Луны, проведет длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса спутника Земли.

3 августа сообщалось, что длительность полета «Луны-25» составит около 4,5 суток, а научная работа станции продлится год. Уточнялось, что в 2027 и 2028 годах должны состояться миссии орбитального аппарата «Луна-26» и посадочной станции «Луна-27». Вторая будет оснащена установкой для бурения лунного грунта.

В последний раз отечественная станция летала к Луне в 1976 году. После этой миссии возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 г лунного грунта.

10 апреля директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович указал на независимость проекта запуска «Луны-25» от участия Европейского космического агентства (ЕКА).