В РАН заявили о независимости проекта «Луна-25» от участия Европы

Проект запуска российской автоматической станции «Луна-25» не зависит от участия Европейского космического агентства (ЕКА). Об этом сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович в ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре МИЦ «Известия» 10 апреля.

13 апреля в ЕКА заявили о прекращении сотрудничества с Россией по российским миссиям «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Отвечая на вопрос, повлияет ли это как-то на реализацию проекта, Петрукович ответил отрицательно.

По его словам, ранее, действительно, предполагалось европейское участие в части установки одного из приборов, который обеспечивает точную посадку.

«Но на «Луне-25» это была такая факультативная полезная нагрузка с целью тестирования. Этот проект был снят. <…> Однако на «Луну-25 это не влияет», — заявил директор ИКИ РАН.

По его словам, также были планы установить европейскую буровую установку в рамках проекта «Луна — 27». Однако параллельно разрабатывается российская установка, так что «здесь тоже не будет существенного убытка».

В феврале в «Роскосмосе» сообщили, что запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован на 13 июля.

В сентябре прошлого года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о переносе пуска комплекса на 2023 год. Предполагалось, что пуск произведут с площадки космодрома Восточный. На последнем этапе подготовки оставалось проверить работу доплеровского приемника космической станции.

В День космонавтики, 12 апреля 2022 года, президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита на космодром Восточный заявил, что страна намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25». Глава государства отметил, что Россия будет настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.

«Луна-25» станет первой отечественной миссией к спутнику Земли за последние 46 лет. Задача станции — отработка технологии мягкой посадки на Луну в околополярной области. «Луна-25» также проведет контактные исследования районов Южного полюса спутника Земли.

Космический аппарат состоит из двух основных частей, нижняя из которых представляет собой посадочное устройство в виде конструктива с посадочными «лапами» — опорами, обеспечивающими безопасное касание поверхности, а верхняя является негерметичным приборным отсеком.