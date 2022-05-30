Запуск миссии «Луна-25» запланирован до конца сентября этого года. Как сообщают в «Роскосмосе», пуск произведут с площадки космодрома Восточный. Ранее уточнялось, что испытания космического корабля «Луна-25» практически завершены. На последнем этапе оставалось проверить работу доплеровского приёмника космической станции, передает телеканал «Известия».

Ранее сотрудники НПО имени Лавочкина, где разрабатывалась станция, сообщали о планах на запуск летом. «Луна-25» станет первой отечественной миссией к спутнику Земли за последние 46 лет. Задача станции — отработка технологии мягкой посадки на Луну в околополярной области. «Луна-25» также проведет контактные исследования районов Южного полюса спутника Земли.

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