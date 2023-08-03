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Россия 11 августа запустит первую за почти 50 лет станцию «Луна-25»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Первая за почти 50 лет российская лунная станция «Луна-25» отправится к спутнику Земли 11 августа. Об этом 3 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.

По информации агентства, «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией стартует с космодрома Восточный в 2:10 мск. Резервное время — 12 августа в 2:35.

Отмечается, что длительность полета составит около 4,5 суток. После станция должна будет выйти на орбиту вокруг Луны. Она должна совершить посадку в районе Южного полюса. Планируется, что научная работа станции продлится год. Основными задачами миссии станут отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды.

Станция станет первой в истории, которая сядет на Южном полюсе спутника. Возвращаемого аппарата у «Луны-25» нет.

В 2027 и 2028 годах должны состояться миссии орбитального аппарата «Луна-26» и посадочной станции «Луна-27». Вторая будет оснащена установкой для бурения лунного грунта.

В последний раз отечественная станция летала к Луне в 1976 году. После этой миссии возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 г лунного грунта.

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Ранее, 30 мая, «Роскосмос» сообщил, что запуск автоматической станции «Луна-25» состоится в августе, для этого необходимы «дополнительные мероприятия для устойчивой работы наземных средств управления» во время посадки. Впервые в истории космонавтики аппарат будет садиться в сложных условиях в окрестностях Южного полюса Луны.

10 апреля директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович указал на независимость проекта запуска «Луны-25» от участия Европейского космического агентства (ЕКА).

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