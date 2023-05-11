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Взяли модуль: в России отобрали проекты для имитации лунных экспедиций

Как научное моделирование поможет сохранить жизнь и здоровье экипажа в дальних полетах
Фото: Global Look Press
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Процесс сбора заявок на исследования, которые будут проводить ученые в рамках проекта SIRIUS-23 — нового эксперимента по моделированию полета на Луну, — завершился. В нем примут участие шесть испытателей. Они проведут 365 дней в изолированном блоке, отрабатывая сценарии будущей экспедиции. В том числе команда сымитирует выход на лунную поверхность, протестирует космическое оборудование и проведет научные опыты. От том, почему фокус направлен на проблемы взаимодействия членов экипажа друг с другом, — читайте в материале «Известий».

Кто кого изучает

Сотрудники из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН завершили прием предложений в рамках эксперимента SIRIUS-23. Это самый продолжительный этап программы по наземному моделированию условий полета на Луну. Проект стартует в ноябре, он продлится год. Всё это время испытатели проведут в замкнутом и изолированном от внешней среды пространстве. Ученые рассмотрят проблемы, с которыми люди могут столкнуться при длительных путешествиях в космос.

Главная цель эксперимента — сделать пребывание человека в космосе и на других планетах безопасным. Для этого необходимо оценить факторы, которые будут воздействовать на физиологию и психологическое состояние экипажа, и выработать контрмеры, — рассказал ответственный врач SIRIUS Арслан Ниязов о целях проекта.

Наземный экспериментальный комплекс, где проходил изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 по имитации полета и высадке на Луну

Наземный экспериментальный комплекс, где проходил изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 по имитации полета и высадке на Луну

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Эксперимент пройдет в испытательных модулях, которые по внутреннему устройству напоминают космический корабль. Давление внутри них будет чуть выше, чтобы предотвратить поступление воздуха снаружи. Также в комплексе оборудуют специальный отсек, в котором частично виртуально, а частично реально воспроизведена поверхность Луны.

В состав экспериментального экипажа войдут по трое мужчин и женщин. Они выполнят необходимые действия по управлению «полетом» и проведут обширную программу научных исследований. При этом они сами будут объектами исследований.

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Сложные ситуации

Всего запланировано от 50 до 80 исследований. Большое внимание уделят оценке расходов ресурсов и обеспечению экипажа. Штатные должности экспедиции — командир, два инженера и два исследователя. Также в составе испытателей будет врач, что, по мнению организаторов, значительно повышает безопасность миссий, особенно при длительных экспедициях.

В малых группах, которые представляют собой экипажи будущих космических экспедиций, крайне ограниченные возможности по замене. Поэтому выход из строя даже одного члена экипажа может иметь катастрофические последствия для всех, — пояснил Арслан Ниязов.

Трансляция с видеокамер наблюдения за членами экипажа SIRIUS-2021 в наземном экспериментальном комплексе, где проходил изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 по имитации полета и высадке на Луну

Трансляция с видеокамер наблюдения за членами экипажа SIRIUS-2021 в наземном экспериментальном комплексе, где проходил изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 по имитации полета и высадке на Луну

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В связи с этим, по его словам, несмотря на обширную «летную» программу, основной упор эксперимента сделан на изучении взаимодействия членов экипажа друг с другом. Специалисты ИМБП отметили, что риски негативных отношений внутри коллектива могут нести серьезную угрозу для успеха миссии.

Если люди не переваривают друг друга, но вынуждены работать вместе, это вызывает сильный стресс. Это влияет и на самочувствие, и на работоспособность испытателей. Особенно психологические проблемы проявляются на длинных дистанциях. В итоге они могут привести к значительным негативным последствиям и к провалу миссии, — рассказал Арслан Ниязов.

Наземный экспериментальный комплекс, где проходил изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 по имитации полета и высадке на Луну

Наземный экспериментальный комплекс, где проходил изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 по имитации полета и высадке на Луну

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Другие угрозы здоровью участников — длительное пребывание в замкнутом пространстве и монотония (уменьшение работоспособности и апатия из-за однообразных действий). Они также действуют разрушительно на психику, способствуют снижению иммунитета, метаболическим нарушениям и могут привести к нежелательным последствиям.

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Лунный десант

В основу эксперимента заложен сценарий, в котором космический корабль выходит на орбиту Луны. Дальше испытатели наблюдают за спутником с орбиты и выбирают место для высадки.

Первый десант на Луну запланирован через два месяца после начала экспедиции. Экипаж отработает операции по отбору проб, управлению манипуляторами станции и перемещению по поверхности (как самостоятельно, так и с помощью роверов).

Всего запланировано пять высадок. Моделирование прогулок будет проходить с помощью специальных устройств для вывешивания, которые имитируют лунную гравитацию, и средств VR-реальности, созданных на основе реальных снимков. Через год после начала экспедиции испытатели «вернутся» на Землю. Также в ходе эксперимента запланированы несколько нештатных ситуаций. Например, задержка прибытия транспортного корабля с припасами для экспедиции или выход из строя ретрансляторов.

Поверхность Луны

Поверхность Луны

Фото: Global Look Press/NASA

Значение экспериментов в рамках программы SIRIUS очень важно при разработке пилотируемых космических проектов, –– отметил глава компании Alpha Robotics Venture Владимир Белый, который тоже реализует проекты по имитации космических проектов в земных условиях.

По мнению специалиста, важно понять проблемы, которые могут возникнуть в космосе и снизить риски неудачного завершения таких дорогостоящих проектов, как миссии к земному спутнику и другим планетам.

Инфографика

Сложности взаимодействия «на борту» внутри коллектива — самая острая проблема, — подтвердил «Известиям» командир экипажа SIRIUS-21 Олег Блинов. Его срок пребывания в изолированном модуле составил 240 дней.

Он добавил, что избежать негативных сценариев можно с помощью глубокого погружения в работу и занятий личными увлечениями. Например, он занимался 3D-печатью и выращиванием растений в оранжерее. Большое значение имеет поддержка близких, с которыми иногда можно обмениваться короткими сообщениями.

Установка ракеты-носителя на стартовый стол
Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

— Также помогают откровенные разговоры, — добавил бывший участник эксперимента. — Если ситуация усугублялась, все члены экипажа вместе обсуждали ее и вырабатывали общее решение. Также возможные сложные ситуации прорабатывались в виде игр, которые предлагали кураторы проекта.

Российские космонавты будут готовы к высадке на Луну в 2030 году. Об этих планах рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. До этого момента в ИМБП планируют провести еще серию годовых экспериментов по моделированию полетов на спутник. Специалисты рассчитывают выработать оптимальные требования для подготовки будущих космических первопроходцев и сделать всё возможное для успеха лунных экспедиций.

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