Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД внесли законопроект о полном запрете на операции по смене пола
Общество
СК возбудил дело после обрушения трибун в Ростове-на-Дону
Наука и техника
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направился на Землю
Политика
В МИД РФ вызвали посла Финляндии в России
Мир
Девять человек пострадали при наезде машины на людей в Германии
Мир
Лавров заявил о планах отправки российских удобрений в Нигерию на безвозмездной основе
Мир
Более 1 тыс. сотрудников парижского Диснейленда вышли на протестный марш
Наука и техника
Российские ученые синтезировали бионефть из водорослей и отходов
Мир
Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство мест в парламенте Турции
Общество
МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского
Армия
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
Мир
Вучич отменил визит в Братиславу из-за обострения в Косово и Метохии
Сюжет:

«Роскосмос» назвал дату пуска первой за 50 лет российской миссии к Луне

«Роскосмос»: запуск автоматической станции «Луна-25» состоится в августе
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Martin Gruber
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запуск автоматической станции «Луна-25» состоится в августе, для этого необходимы «дополнительные мероприятия для устойчивой работы наземных средств управления» во время посадки. Об этом во вторник, 30 мая, рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».

«Сейчас аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний — на стенде отработки бортового комплекса управления завершается статистическое моделирование ключевого этапа миссии — мягкой посадки на поверхность Луны», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Пресс-служба «Роскосмоса» обратила внимание на то, что впервые в истории космонавтики аппарат будет садиться в сложных условиях в окрестностях Южного полюса Луны.

Космические планы: Россия возобновит Лунную программу
Зачем Путин отправился в Амурскую область и что он обсудил там с Лукашенко

10 апреля директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович указал на независимость проекта запуска «Луны-25» от участия Европейского космического агентства (ЕКА).

13 апреля в ЕКА заявили о прекращении сотрудничества с РФ по российским миссиям «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Отвечая на вопрос, повлияет ли это как-то на реализацию проекта, Петрукович ответил отрицательно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023