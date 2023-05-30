«Роскосмос» назвал дату пуска первой за 50 лет российской миссии к Луне
Запуск автоматической станции «Луна-25» состоится в августе, для этого необходимы «дополнительные мероприятия для устойчивой работы наземных средств управления» во время посадки. Об этом во вторник, 30 мая, рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».
«Сейчас аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний — на стенде отработки бортового комплекса управления завершается статистическое моделирование ключевого этапа миссии — мягкой посадки на поверхность Луны», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.
Пресс-служба «Роскосмоса» обратила внимание на то, что впервые в истории космонавтики аппарат будет садиться в сложных условиях в окрестностях Южного полюса Луны.
10 апреля директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович указал на независимость проекта запуска «Луны-25» от участия Европейского космического агентства (ЕКА).
13 апреля в ЕКА заявили о прекращении сотрудничества с РФ по российским миссиям «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Отвечая на вопрос, повлияет ли это как-то на реализацию проекта, Петрукович ответил отрицательно.