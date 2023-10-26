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Путин заявил о заинтересованности РФ в развитии частных космических компаний

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Фото: РИА Новости/Роскосмос
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Президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности государства в развитии частных космических компаний. Как отметил российский лидер на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли 26 октября, для этого необходимо создавать условия и готовить рынок.

«Государство в этом заинтересовано, заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе. И, конечно, нужно создавать условия. Но самое главное условие, я уже об этом упомянул, рынок надо создать, с тем чтобы было выгодно работать в этой сфере», — заявил он.

По его словам, взаимодействие между государством и частным бизнесом востребовано на фоне того, что происходит коммерциализация космических услуг. И развивать отрасль без этого будет невозможно. Также в ней необходимо современное нормативное правовое урегулирование.

Путин также добавил, что жизнь человечества скоро станет невозможной без развития космической сферы, а высокий статус отдельных стран невозможен без развития космических технологий. Глава государства указал, что молодые специалисты работают в очень перспективной сфере.

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До этого, 30 июня, Путин и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов обсудили вопрос о расширении возможностей частных компаний для работы в космосе. Тогда президент отметил, что привлечение негосударственных компаний и предприятий поможет развитию низкоорбитальной группировки спутников.

За день до этого российский лидер, выступая на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», назвал очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса, в перспективе которой удерживание космического аппарата на сверхнизкой околоземной орбите.

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