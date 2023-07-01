Реклама
Прямой эфир
Мир
Взрыв произошел на химическом заводе на юго-востоке Китая
Общество
Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетел из Москвы
Недвижимость
Банки снизили ипотечные ставки
Армия
Российские силы уничтожили укрывшиеся под Антоновским мостом группы ВСУ
Мир
В ООН сообщили о санкционных послаблениях для экспорта сельхозпродукции из РФ
Мир
Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Западом по ДОВСЕ
Армия
Артиллеристы группировки «Юг» разгромили придорожный склад боеприпасов ВСУ
Армия
Ударный Ми-35 с огневой поддержкой Ми-8 разбил ПУ и бронетехнику противника
Мир
МИД Румынии напомнил о выезде 40 сотрудников дипмиссии РФ в Бухаресте
Политика
Лавров назвал базаром попытки выторговать мир на Украине в обмен на территории
Мир
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
Политика
Рябков назвал ДНЯО одной из основ архитектуры международной безопасности
Мир
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта

Частным компаниям расширят возможности для работы в космосе

0
Фото: Роскосмос
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Частным компаниям расширят возможности для работы в космосе. Эту тему 30 июня обсудили президент РФ Владимир Путин и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Подробности — в материале обозревателя РЕН ТВ Игоря Балдина.

В ходе переговоров глава государства отметил, что привлечение негосударственных компаний и предприятий поможет развитию низкоорбитальной группировки спутников.

«Вчера на форуме АСИ, наверное, вы обратили внимание, обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки... Это до двухсот километров, да?» — отметил Путин.

Борисов доложил, что за день до переговоров с главой государства связался с ученым из Сергиева Посада Вячеславом Темкиным.

«Он активно работает в физтехе, мы их работу знаем, но тем не менее еще с ним встретимся и обсудим. Он абсолютно прав, что интерес к низким орбитам 200 км сегодня очень высок», — подтвердил Борисов.

Темкин — менеджер высокотехнологичной компании, о разработках он рассказал Путину на форуме Агентства стратегических инициатив.

«Такие спутники будут весить 20 кг. Скорейшее их внедрение позволит России первой в мире занять низкий космос. Это и управление высокоточным оружием, и управление беспилотными аппаратами», — отметил ученый.

В 2023 году «Роскосмос» запустил на орбиту 40 спутников: «Росгидромет», «Глонасс», «Метеор».

«На текущий момент она (российская космическая группировка. — Ред.) составляет 225 спутников. Если вы помните, 12 апреля я на встрече с вами докладывал, что составил 185. То есть это не только количественный рост группировки, но и качественный», — указал Борисов.

Перемен ждут и космонавты. Скоро они будут летать не на Международную, а на Российскую космическую станцию РОСС. Там построят сборочный цех для спутников и луноходов и модуль с искусственной гравитацией.

Кроме того, теперь «Роскосмос» налаживает связи со странами БРИКС и Африкой.

«Поговорили о создании многоспутниковых низкоорбитальных группировках, о пусковых услугах, о пилотируемом космосе, и я предложил им участие в российской орбитальной станции, причем полнокровно — не просто подготовка космонавтов, вплоть до строительства национальных модулей. Скажу, что интерес к нашим предложениям очень высокий», — добавил глава «Роскосмоса».

29 июня Путин, выступая на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», назвал очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса, в перспективе которой удерживание космического аппарата на сверхнизкой околоземной орбите.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023