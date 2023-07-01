Частным компаниям расширят возможности для работы в космосе. Эту тему 30 июня обсудили президент РФ Владимир Путин и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Подробности — в материале обозревателя РЕН ТВ Игоря Балдина.

В ходе переговоров глава государства отметил, что привлечение негосударственных компаний и предприятий поможет развитию низкоорбитальной группировки спутников.

«Вчера на форуме АСИ, наверное, вы обратили внимание, обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки... Это до двухсот километров, да?» — отметил Путин.

Борисов доложил, что за день до переговоров с главой государства связался с ученым из Сергиева Посада Вячеславом Темкиным.

«Он активно работает в физтехе, мы их работу знаем, но тем не менее еще с ним встретимся и обсудим. Он абсолютно прав, что интерес к низким орбитам 200 км сегодня очень высок», — подтвердил Борисов.

Темкин — менеджер высокотехнологичной компании, о разработках он рассказал Путину на форуме Агентства стратегических инициатив.

«Такие спутники будут весить 20 кг. Скорейшее их внедрение позволит России первой в мире занять низкий космос. Это и управление высокоточным оружием, и управление беспилотными аппаратами», — отметил ученый.

В 2023 году «Роскосмос» запустил на орбиту 40 спутников: «Росгидромет», «Глонасс», «Метеор».

«На текущий момент она (российская космическая группировка. — Ред.) составляет 225 спутников. Если вы помните, 12 апреля я на встрече с вами докладывал, что составил 185. То есть это не только количественный рост группировки, но и качественный», — указал Борисов.

Перемен ждут и космонавты. Скоро они будут летать не на Международную, а на Российскую космическую станцию РОСС. Там построят сборочный цех для спутников и луноходов и модуль с искусственной гравитацией.

Кроме того, теперь «Роскосмос» налаживает связи со странами БРИКС и Африкой.

«Поговорили о создании многоспутниковых низкоорбитальных группировках, о пусковых услугах, о пилотируемом космосе, и я предложил им участие в российской орбитальной станции, причем полнокровно — не просто подготовка космонавтов, вплоть до строительства национальных модулей. Скажу, что интерес к нашим предложениям очень высокий», — добавил глава «Роскосмоса».

29 июня Путин, выступая на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», назвал очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса, в перспективе которой удерживание космического аппарата на сверхнизкой околоземной орбите.