Путин назвал перспективной программу освоения «низкого» космоса

Президент России Владимир Путин назвал очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса. Об этом он заявил 29 июня на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

«Ниша не занята, поэтому нужно активно здесь работать», — подчеркнул Путин.

Глава государства пообещал обсудить эту тему с руководством «Роскосмоса».

Ранее, 23 июня, лидеры около 100 инициатив, попавших в «топ-1000» форума АСИ презентовали свои идеи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Особый интерес вызвал проект, авторы которого предлагают программу по освоению «низкого» космоса до 200 км.

12 апреля Путин заявлял о наличии собственных уникальных решений для выполнения оборонных задач и освоения космоса. Он подчеркнул, что Россия последовательно наращивает свой потенциал. Об этом говорит тот факт, что в новейшей истории уже было проведено 100 безаварийных пусков подряд, указал глава государства.

В этот же день российский лидер отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей.

24 января гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия должна к 2030 году расширить свою орбитальную группировку до 1 тыс. спутников.