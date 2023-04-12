Путин поручил нарастить производство спутников для различных целей

Президент России Владимир Путин 12 апреля отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей.

«Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать», — сказал он на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном Дню космонавтики.

Президент также рассказал, что Россия обладает собственными уникальными решениями в обороне и космосе. Он отметил, что ракетно-космическая отрасль наращивает свой потенциал. Об этом в том числе говорит тот факт, что в новейшей истории уже было проведено 100 безаварийных пусков подряд.

24 января гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Российская Федерация должна к 2030 году расширить свою орбитальную группировку до 1000 спутников. Для этого надо производить 200–250 аппаратов в год. По его словам, в настоящее время Россия производит значительно меньше. Он отметил, что наращивание производства станет для российской космической индустрии вызовом.

До этого, 21 декабря 2022 года, Борисов рассказал, что «Роскосмос» планирует построить два предприятия по серийному производству спутников. Средства на строительство заводов планируется привлечь за счет выпуска облигаций. Предельный объем выпускаемых бумаг составит 50 млрд рублей, срок облигаций — 15–20 лет. Первый выпуск намечен на 2023 год.

4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика планирует создать совместно с Россией спутниковую группировку в космосе, в том числе и в военных целях. Он отметил, что сейчас у Белоруссии уже есть свой спутник, который с высоты 500–600 км может просматривать объект в 35 см.

Ранее, 5 октября, стало известно, что Россия приступила к проектированию новой орбитальной станции, однако до введения ее в эксплуатацию продолжит использовать Международной космической станцией (МКС). Отмечалось, что РФ не прекратит сотрудничать с зарубежными партнерами как при полетах к МКС, так и к новой орбитальной станции.