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«Роскосмос» построит два завода по производству спутников

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Фото: РИА Новости/ Павел Лисицын
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«Роскосмос» планирует построить два предприятия по серийному производству спутников. Об этом 21 декабря рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов.

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«Один будет построен в кооперации с «Информационными спутниковыми системами» им. Решетнева. Возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции. Другой — предположительно в Московской области, потому что здесь куст других предприятий», — рассказал он «Ведомостям».

Средства на строительство заводов планируется привлечь за счет выпуска облигаций. Предельный объем выпускаемых бумаг составит 50 млрд рублей, срок облигаций — 15–20 лет. Первый выпуск намечен на 2023 год.

По словам Борисова, сейчас в России производится 15 спутников в год, строительство новых предприятий позволит увеличить производство до 42 единиц. Однако этого будет недостаточно по сравнению с мощностями других стран.

«Сегодня Илон Маск (американский предприниматель, основатель компании SpaceX. — Ред.) выпускает по шесть космических аппаратов в день, планирует к 2030 году создать группировку аж в 42 тыс. спутников. Производственные мощности Китая — свыше 500 спутников в год», — отметил гендиректор «Роскосмоса».

К 2030 году госкорпорация рассчитывает производить по одному спутнику в среднем каждый день.

Также Борисов рассказал о работе по созданию сверхтяжелой ракеты для полета на Луну. По его словам, «Роскосмос» не будет останавливать работы, чтобы вернуться к ним в 2035 или 2040 годах.

4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика планирует создать совместно с Россией спутниковую группировку в космосе, в том числе и в военных целях. Он отметил, что сейчас у Белоруссии уже есть свой спутник, который с высоты 500–600 км может просматривать объект в 35 см.

Днем ранее «Роскосмос» подписал с Научно-производственным объединением им. С.А. Лавочкина госконтракты на создание двух лунных миссий. Одно соглашение подразумевает разработку в период с 2022 по 2024 год орбитального аппарата для проведения дистанционных исследований поверхности Луны. Второй контракт нацелен на создание в 2022–2025 годах космического комплекса для контактных исследований Луны.

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