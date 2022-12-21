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«Роскосмос» заявил о продолжении работ по созданию сверхтяжелой ракеты

Борисов: «Роскосмос» не станет отказываться от создания сверхтяжелой ракеты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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«Роскосмос» продолжит работу по созданию сверхтяжелой ракеты для полета на Луну. Об этом 20 декабря заявил глава госкорпорации Юрий Борисов в интервью газете «Ведомости».

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«Если мы говорим о лунной программе и о полетах в дальний космос, тяжелый носитель абсолютно точно нужен, но сегодня говорить о создании тяжелой ракеты как о первом приоритете мы не можем», — сказал он.

По его словам, «Роскосмос» не будет останавливать работы, чтобы вернуться к ним в 2035 или 2040 годах.

Кроме того, основной задачей госкорпорации на данный момент является космическая группировка, добавил Борисов. Он подчеркнул, что развивать научный космос нужно, однако следует исходить из финансовых возможностей страны.

«Мы не можем поступать, как делали в Советском Союзе, тратя огромные средства на пилотируемые программы в ущерб прикладным вещам», — пояснил глава «Роскосмоса».

Ранее в этот день Борисов выразил надежду на штатное завершение экспедиции поврежденного корабля «Союз МС-22», пристыкованного к Международной космической станции (МКС).

15 декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи на корабле «Союз МС-22». Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы по выходу в открытый космос были приостановлены.

В первые дни после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигала +40 градусов. После температура стабилизировалась на уровне около +30 градусов.

На следующий день после поломки в NASA рассказали, что испытание двигателей корабля прошло успешно. Там же отметили, что все системы МКС работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

Между тем 19 декабря Борисов сообщил о результатах предварительного осмотра поврежденного корабля «Союз МС-22». По его словам, к разгерметизации привело отверстие в системе охлаждения корабля, которое было меньше миллиметра.

Он указал, что корабль находится в рабочем состоянии. По его словам, к 19 февраля будет подготовлен резервный корабль на замену неисправному. Решение по «Союзу МС-22» будет принято ориентировочно до 27 декабря.

Борисов также добавил, что если же ситуация будет контролируемая и корабль будет работоспособен, то его используют для штатного возвращения экипажа в марте, как и было запланировано.

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