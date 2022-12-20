Борисов понадеялся на штатное завершение экспедиции корабля «Союз МС-22»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов выразил 20 декабря надежду на штатное завершение экспедиции поврежденного корабля «Союз МС-22», пристыкованного к Международной космической станции (МКС).

«Будем надеяться на штатное завершение вашей экспедиции», — сказал он во время сеанса связи с российским экипажем станции, трансляцию которой ведет NASA.

Он также указал, что американские коллеги российских космонавтов на МКС проявили себя достойно в сложившейся ситуации, протянув руку помощи.

Борисов подчеркнул, что экипаж МКС всему миру подал пример, как надо работать вместе в самых непростых ситуациях. «Пусть многие политики поучатся у вас», — указал он.

Космонавт Сергей Прокопьев отметил в свою очередь, что обстановка на борту вполне приемлемая, а температура вполне комфортная.

«Внутри корабля сейчас порядка +27 градусов. Экипаж чувствует себя прекрасно, иногда внутри проводим тестовые работы», — рассказал он.

По словам космонавта, подобные нештатные ситуации экипаж проходил при подготовке к полету.

«Для нас всё идет так, как мы отрабатывали на Земле», — отметил Прокопьев.

15 декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи на корабле «Союз МС-22». Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы по выходу в открытый космос были приостановлены.

В первые дни после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигала +40 градусов. После температура стабилизировалась на уровне около +30 градусов.

На следующий день после поломки в NASA рассказали, что испытание двигателей корабля прошло успешно. Там же отметили, что температура и влажность внутри космического судна находятся в допустимых пределах, все системы МКС работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

Накануне Борисов рассказал, что предварительный осмотр поврежденного корабля «Союз МС-22» показал, что отверстие в системе охлаждения корабля меньше миллиметра. Это и привело к разгерметизации.

Он указал, что корабль находится в рабочем состоянии. По его словам, к 19 февраля будет подготовлен резервный корабль на замену неисправному. Решение по «Союзу МС-22» будет принято ориентировочно до 27 декабря.

Борисов также добавил, что если же ситуация будет контролируемая и корабль будет работоспособен, то его используют для штатного возвращения экипажа в марте, как и было запланировано.