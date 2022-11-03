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«Роскосмос» подписал госконтракты на создание дистанционной и контактной лунных миссий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Роскосмос» подписал с Научно-производственным объединением (НПО) им. С.А. Лавочкина два госконтракта на создание двух лунных миссий — орбитальной и посадочной для забора грунта. Об этом стало известно 3 ноября.

«Головной исполнитель <...> обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу на тему: «Создание космических комплексов для проведения контактных и дистанционных исследований поверхности Луны в околополярной области в части создания космического комплекса с орбитальным космическим аппаратом», — сказано в госконтракте.

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