«Роскосмос» подписал госконтракты на создание дистанционной и контактной лунных миссий
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- «Роскосмос» подписал госконтракты на создание дистанционной и контактной лунных миссий
«Роскосмос» подписал с Научно-производственным объединением (НПО) им. С.А. Лавочкина два госконтракта на создание двух лунных миссий — орбитальной и посадочной для забора грунта. Об этом стало известно 3 ноября.
«Головной исполнитель <...> обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу на тему: «Создание космических комплексов для проведения контактных и дистанционных исследований поверхности Луны в околополярной области в части создания космического комплекса с орбитальным космическим аппаратом», — сказано в госконтракте.
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